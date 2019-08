Masters 1000 Cincinnati: Finale Shock! Daniil Medvedev sfiderà David Goffin. Eliminato Novak Djokovic

Il primo finalista del torneo Masters 1000 di Cincinnati è il belga David Goffin impostosi per 6-3 6-4 sul francese Richard Gasquet.

Nella seconda semifinale è arrivata la grande sorpresa con la vittoria di Daniil Medvedev che ha sconfitto il n.1 del mondo Novak Djokovic con il risultato di 36 63 63.

Da segnalare che il serbo dopo aver vinto il primo set per 6 a 3, nella seconda frazione ha anche avuto una palla break sul 2 pari ma annullata con un ace dal russo che poi sul 4 a 3 piazzava il break decisivo chiudendo la frazione nel game seguente per 6 a 3.

Nel terzo set Novak cedeva per ben due volte il turno di battuta e senza mai essere pericoloso in risposta si arrendeva per 6 a 3.