Us Open: Non ci sarà Juan Martin Del Potro

Us Open 2019

Juan Martin Del Potro non sarà nel tabellone principale degli US Open, che si terranno a Flushing Meadows dal 26 agosto all’8 settembre. L’argentino, che ha vinto l’ultimo dei tornei del Grande Slam nel 2009 ed è stato finalista lo scorso anno, soffre ancora per la frattura della rotula del ginocchio destro riportata durante il torneo del Queen’s di Londra nel mese di giugno.