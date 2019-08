Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 19 agosto)

Ventitré tornei Juniores in programma nella settimana del 19 agosto con una conseguente partecipazione piuttosto elevata di giocatori italiani. Comincia la tournée americana per diversi tennisti azzurri che saranno impegnati nel G1 di College Park (Stati Uniti): nel tabellone maschile troviamo Cobolli, Vincent Ruggeri (nella foto), Rottoli e Maestrelli, mentre Pietro Perego dovrebbe disputare le qualificazioni. Per quanto concerne l’evento femminile, non ci saranno italiane nel main draw e Mila Gligorov (2003, senza ranking ITF) giocherà nel tabellone cadetto.

J1 College Park (Stati Uniti – G1 – Cemento outdoor)

Q: Pietro Perego

MD: Flavio Cobolli, Samuel Vincent Ruggeri, Lorenzo Rottoli, Francesco Maestrelli

J2 Szekesfehervar (Ungheria – G2 – Terra outdoor)

Q: Luca Castagnola, Luigi Castelletti, Filippo Romano

J3 Cairo (Egitto – G3 – Terra outdoor)

MD: Daniel Bagnolini

J4 Mauritius (Mauritius – G4 – Cemento outdoor)

Q: William Paolini

MD: Giammarco Gandolfi

J4 Maribor (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Marco Mania, Lautaro Sanchez, Pietro Pampanin, Francesco Sain, Simone Cavalleri, Filippo Fracassi, Luca Parenti

MD: Alessio Tramontin, Gilberto Casucci, Jonas Greif, Filippo Di Perna, Leonardo Biasiolo, Samuele Pieri

J4 Skopje (Macedonia – G4 – Terra outdoor)

Q: Antonio Matteo Iaquinto

J5 Kramfors (Svezia – G5 – Terra outdoor)

Q: Marco Garofalo

J5 Limassol (Cipro – G5 – Terra outdoor)

Q: Matteo Liusso

J5 La Serena (Cile – G5 – Terra outdoor)

Q: Matteo Bornigia

J5 Kazan (Russia – G5 – Terra outdoor)

MD: Danila Perkovskiy

J5 Chisinau (Moldavia – G5 – Terra outdoor)

Q: Roberto Miceli, Vittorio Faletti

MD: Gabriele Camilli, Daniele Minighini

J1 College Park (Stati Uniti – G1 – Cemento outdoor)

Q: Mila Gligorov

J2 Szekesfehervar (Ungheria – G2 – Terra outdoor)

Q: Beatrice Ricci, Giulia Caramelli

MD: Eleonora Alvisi, Federica Trevisan, Sofia Rocchetti

J3 Cairo (Egitto – G3 – Terra outdoor)

MD: Alessandra Simone

J4 Skopje (Macedonia – G4 – Terra outdoor)

Q: Anna Paradisi, Julia Peer, Federica Urgesi

MD: Georgia Pedone, Andrea Maria Artimedi, Virginia Ferrara, Denise Valente

J4 Maribor (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Alice Gubertini, Emma Pedretti, Veronica Sirci, Giorgia Cavestro, Isabel Descalzi, Alessia Soncini, Linda Canestrari, Nicole Teodosescu, Alice Monducci Delucca

MD: Camilla Zanolini, Carlotta Moccia

J5 Limassol (Cipro – G5 – Terra outdoor)

Q: Eva Marie Echeverri Erk

J5 Chisinau (Moldavia – G5 – Terra outdoor)

Q: Benedetta Sensi, Letizia Corsini