Challenger Aptos: Sinner battuto al secondo turno da Fratangelo

Finisce al secondo turno la striscia vincente di Jannik Sinner nell’ATP Challenger di Aptos, dotato di 81.240 dollari di montepremi. Nella notte tra mercoledì e giovedì, il 17enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere allo statunitense Bjorn Fratangelo (ATP 121) in due set con il punteggio di 7-6(6), 6-3.

Sinner, che dopo la vittoria ottenuta al Challenger di Lexington è salito lunedì al 135° posto nella classifica mondiale ATP, aveva eliminato ieri all’esordio il lucky loser olandese Sem Verbeek (ATP 788) in tre set. Stanotte, dopo sei successi consecutivi, l’azzurrino è stato fermato da Fratangelo, numero 5 del torneo californiano. Il 26enne di Pittsburgh occupa la 121° posizione nella classifica mondiale e tre anni fa era già il numero 99 del ranking ATP.

Nel primo set entrambi i giocatori hanno tenuto il proprio turno di battuta fino al 4-4. Nel nono game Fratangelo ha piazzato il break del 5-4, Sinner ha però subito risposto con il rebreak. Poi sia lo statunitense che il pusterese si sono strappati nuovamente il servizio, così questo primo set si è deciso nel tiebreak. Tiebreak dove Fratangelo ha avuto il fiato più lungo, imponendosi dopo 58 minuti di gioco di misura per 8-6.

Nella seconda frazione di gioco il padrone di casa si è portato, grazie ad un break nel secondo gioco, subito sul 3-0. Fratangelo ha giocato un grande tennis, mentre si è fatta vedere la stanchezza di Sinner degli ultimi giorni. L’azzurrino non è più stato abile a rispondere, consentendo alla testa di serie numero 5 americana di chiudere la partita dopo un’ora e mezza con il suo primo match point sul 6-3 finale.

Per Sinner quella di oggi era già la 60° partita stagionale (41 vittorie). La prossima settimana il giovane tennista di Sesto Pusteria riposerà, poi giocherà le qualificazioni dell’ultimo Grand Slam dell’anno, gli US Open a New York. Con i cinque punti ATP conquistati ad Aptos, Sinner guadagnerà altri sei posizioni nella classifica mondiale, portandosi nel live ranking momentaneamente al 129° posto.

Jannik Sinner vs [5] Bjorn Fratangelo