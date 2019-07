Challenger Chengdu: Il Main Draw. Nessun azzurro al via

(1) Duckworth, James vs Bye

Hua, Runhao vs (ITF) Orlov, Vladyslav

(ITF) Zhu, Evan vs Fancutt, Thomas

Bye vs (15) Xia, Zihao

(9) Wu, Tung-Lin vs Bye

Heliovaara, Harri vs (ITF) Lock, Courtney John

Cui, Jie vs Ayeni, Alafia

Bye vs (6) Sugita, Yuichi

(4) Zhang, Ze vs Bye

Catarina, Lucas vs (WC) Li, Wenmao

(ITF) Okamura, Issei vs Takahashi, Yusuke

Bye vs (16) Bai, Yan

(11) Zhang, Zhizhen vs Bye

Bourchier, Harry vs Lock, Benjamin

Sureshkumar, Manish vs Qualifier

Bye vs (8) Myneni, Saketh

(7) Oliveira, Goncalo vs Bye

Ellis, Blake vs Kadhe, Arjun

(WC) Zheng, Wei Qiang vs Sekiguchi, Shuichi

Bye vs (12) Yang, Tsung-Hua

(13) Klein, Brydan vs Bye

Romios, Matthew Christopher vs Rawat, Sidharth

(WC) Wang, Chukang vs Ochi, Makoto

Bye vs (3) Ito, Tatsuma

(5) Chung, Yunseong vs Bye

Kelly, Dayne vs Trongcharoenchaikul, Wishaya

Qualifier vs Song, Min-Kyu

Bye vs (10) Nam, Ji Sung

(14) Wu, Di vs Bye

(WC) Wang, Chuhan vs Rochette, Laurent

(WC) Liu, Hanyi vs (ITF) Takeuchi, Kento

Bye vs (2) Chung, Hyeon