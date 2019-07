Race to MEF Challenger Imola: due gli imolesi in campo oggi. Domani è il turno di Bettini

Dopo il successo della 16^ edizione degli Internazionali femminili, i campi del Tozzona Tennis Park sono subito palcoscenico della nuova manifestazione maschile. La quarta ed ultima tappa del circuito Race to MEF Challenger, torneo con montepremi di €3.000 e con in palio una wild card per il tabellone principale dell’ATP Challenger dell’Aquila, assicura ad Imola un’altra settimana di spettacolo.

Sono scesi in campo oggi i due imolesi Enrico Baldisserri e Romeo Falconi. Quest’ultimo ha battuto Federico Bolognesi (2.7) con il punteggio di 6-1 6-0. Previsto per domani l’ingresso in campo di Filippo Bettini, terzo giocatore nostrano, con match previsto alle ore 21:00 sul campo centrale. Si scontrerà con il vincente fra Andrea Ongari (2.6) e Romeo Falconi (2.8).

Lorenzo Vincenti (2.7) ha avuto la meglio su Giovanni Farolfi (2.6) vincendo 6-0 6-3 in soli 55 minuti di gioco.

Ancora in campo i match tra Enrico Baldisserri e Leonardo Mazzucchelli, con parziale di 6-4 al primo set per l’imolese Baldisserri. Mentre il match tra i 2.5 Mattia Bandini e Luca Parenti si preannuncia uno scontro paritario il cui parziale è 3-3 al primo set.

In campo domani per il terzo turno giocatori di classifica 2.3 e 2.4, fra i quali Matteo Marfia, giocatore di Treviso con best ranking ATP 696, che ha disputato l’ultimo torneo ATP Challenger a Cordenons nell’agosto 2018.

Completano il poker dei favoriti lo spagnolo Dante Gennaro e l’emiliano Luca Pancaldi, senza dimenticare quell’Alessandro Ragazzi che ha rischiato il colpo grosso a Terni, fermato ad un passo dal titolo da Aldin Setkic.

Programma di martedì 23 luglio

Campo centrale

Ore 15:30 Marco CORINO (2.4) vs Lorenzo VINCENTI (2.7)

Ore 17:00 Leonardo CATANI (2.4) vs vincente PARENTI/BANDINI

Ore 19:30 Matteo MARFIA (2.3) vs Davide GUERRA (2.4)

Ore 21:00 Filippo BETTINI (2.4) vs vincente ONGARI/BOLOGNESI-FALCONE

Campo 2

Ore 18:30 Alessandro ARGINELLI (2.4) vs vincente MAZZUCCHELLI/BALDISSERRI

Ore 20:30 vincente PANTALONE/MAZZARINI vs vincente FIORENTINI/CATINI