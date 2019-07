Salvatore Caruso dà forfait ad Amburgo

Salvatore Caruso non ha recuperato dal problema fisico riscontrato ad Umago e per questo motivo ha dato forfait oggi per il torneo ATP 500 di Amburgo dove si era guadagnato uno special exempt.

Intanto Gianluca Mager, al momento primo degli esclusi tra i lucky loser, si è allenato questo pomeriggio con Fabio Fognini.

Il Nuovo Main Draw

(1) Thiem, Dominic vs Cuevas, Pablo

Kohlschreiber, Philipp vs Fucsovics, Marton

Ruud, Casper vs Haase, Robin

Rublev, Andrey vs (8) Garin, Cristian

(3) Fognini, Fabio vs (Q) Lenz, Julian

Mayer, Leonardo vs (WC) Molleker, Rudolf

Carreno Busta, Pablo vs (WC) Hanfmann, Yannick

(Q) Monteiro, Thiago vs (7) Struff, Jan-Lennard

(5) Paire, Benoit vs Chardy, Jeremy

(Q) Nagal, Sumit vs Gasquet, Richard

(LL) Davidovich Fokina, Alejandro vs Londero, Juan Ignacio

(Q) Dellien, Hugo vs (4) Basilashvili, Nikoloz

(6) Djere, Laslo vs Krajinovic, Filip

(WC) Altmaier, Daniel vs Klizan, Martin

Cecchinato, Marco vs Delbonis, Federico

Jarry, Nicolas vs (2/WC) Zverev, Alexander