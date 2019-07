Italiane nel World Tour: I risultati del 22 Luglio

W15 Tabarka – Qualificazioni

Anna Khudoley vs. Francesca Rumi [14] Non prima delle ore 11:30

Ginevra Peiretti vs. Pilar Astigarraga Harper [16] Non prima delle ore 11:30

Carlotta Gabrielli vs. Darya Shauha [15] Non prima delle ore 11:30

Elisa Andrea Camerano vs. Victoria Ariadna Beccio [13] # incontro dalle ore

Anita Bertoloni vs. Deniz Paykoc [10] # incontro dalle ore

Francesca Dell’Edera [7] vs. Non prima delle ore 17:00

Giuliana Bestetti vs. Marne Dercksen [11] # incontro dalle ore

Chiara Alesiani vs. Miranda Poile [12] # incontro dalle ore

W15 Schio – Qualificazioni

Anamarija Spoljaric vs. Giulia Carbonaro [12] ore 11:00

Valentina Losciale [2] vs. Martina Muzzolon 2 incontro dalle ore 11:00

Enola Chiesa [6] vs. Magalie Girard Non prima delle ore 13:30

Karolina Vlckova [1] vs. Alice Vicini 2 incontro dalle ore 13:30

Aminata Sall [5] vs. Martina Biagianti ore 11:00

Cristina Elena Tiglea vs. Aurora Zantedeschi [11] 2 incontro dalle ore 11:00

Maria Vittoria Viviani [4] vs. sofia Mariotto Non prima delle ore 13:30

Alessandra Simone vs. Maria Aurelia Scotti [7] 2 incontro dalle ore 13:30

Sofia Rocchetti vs. Maria Toma [8] ore 11:00

Andrea Agostina Farulla Di Palma [3] vs. Beatrice Ricci 2 incontro dalle ore 11:00

Vittoria Avvantaggiati vs. Jessica Bertoldo [10] Non prima delle ore 13:30

Alessandra Mazzola vs. Beatrice Lombardo [9] 2 incontro dalle ore 13:30

W15 Les ContaminesMontjoie – Qualificazioni

Amandine Cazeaux [3] vs. Francesca Bullani [14] Non prima delle ore 14:30

Amandine Monnot vs. Carola Cavelli [16] ore

Lou Anne Guerbert vs. Alessia Tagliente [13] # incontro dalle ore

Harriet Hamilton vs. Francesca Bullani [14] ore