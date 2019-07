La programmazione di Jannik Sinner

La prossima settimana Jannik Sinner disputerà il torneo Challenger ATP di Binghamton, dotato di un montepremi di 54.160 euro di scena su cemento negli Stati Uniti. Il 17enne di Sesto Pusteria, accreditato come nona testa di serie, ha un bye al primo turno.

Sinner da domani entrerà per la prima volta in carriera nei Top 200 e sarà il numero 198 nel ranking ATP. Solamente tre giorni fa il pusterese è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago dallo sloveno Aljaz Bedene in due set. Sinner ha disputato ad inizio maggio il suo ultimo torneo Challenger. In quell’occasione è stato battuto nella finale del “Prosperita Open” ad Ostrava dal polacco Kamil Majchrzak per 6-1, 6-0. La prossima settimana Sinner giocherà il suo quinto Challenger stagionale. Dopo l’incredibile vittoria a Bergamo, il tennista pusterese è stato eliminato ad Alicante e Barletta rispettivamente al primo e secondo turno.

Negli Stati Uniti Sinner giocherà tre Challenger di fila. L’azzurrino se la vedrà a Binghamton, dopo il bye al primo turno, con il vincente del match tra il russo Alexey Zakharov ed il cileno Marcelo Tomas Barrios Vera (ATP 282). Sinner parte contro entrambi avversari da favorita.

Dopo Binghampton l’altoatesino sarà al via a Lexington (Kentucky) ed Aptos (California). Poi Sinner spera di ricevere una wild card per il Masters 1000 di Cincinnati, che andrà in scena dall’11 al 18 agosto. A partire dal 19 agosto giocherà le qualificazioni dell’ultimo Grand Slam dell’anno, gli US Open di New York.