ATP Umago: Sinner sfiora l‘accesso ai quarti di finale

Finisce negli ottavi di finale l’avventura di Jannik Sinner nell’ATP 250 di Umago. Giovedì sera il 17enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere allo sloveno Aljaz Bedene (ATP 87) in due set tirati per 7-6(3), 6-3.

Sfuma così il sogno del pusterese di approdare per la prima volta in carriera in un quarto di finale di un torneo ATP. Già a Budapest Sinner è stato fermato negli ottavi di finale da Laslo Djere in due set. L’altoatesino è reduce dalla vittoria all’esordio sul portoghese Pedrone Sousa per 1-6, 6-3, 6-4, Bedene ha invece eliminato a sorpresa il detentore del titolo Marco Cecchinato con il punteggio di 6-3, 6-2. Lo sloveno, che oggi ha festeggiato il suo 30° compleanno, sta giocando una grande stagione, nella quale ha già raggiunto la semifinale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro ed i quarti di finale ai Fever-Tree Championships di Londra ed a Cordoba. Bedene l’anno scorso era già il numero 43 del mondo.

Oggi Sinner ha giocato nuovamente una grande partita. Il primo set era molto equilibrato. Fino al 6-6 entrambi i tennisti si sono strappati rispettivamente due volte il turno di battuta. Sinner, dopo il rebreak del 5-5 pari, è passato nell’undicesimo gioco per la prima volta in vantaggio. Nulla da fare invece nel tiebreak, con Bedene che si è imposto dopo oltre un’ora di gioco per 7-3.

Parità anche nella seconda frazione di gioco, con Bedene che nel game d’apertura ha dovuto annullare subito due palle break a Sinner. Nel sesto gioco lo sloveno ha strappato il servizio all’altoatesino, portandosi sul 4-2. Sul 5-3 a favore di Bedene, Sinner non è riuscito a sfruttare un break point per il possibile 5-4. Dopo un’ora e 47 minuti di gioco Bedene ha trasformato subito il suo primo match point per il 6-3 finale.

Sinner si porta a casa 8.815 euro di montepremi e 20 punti ATP. Da lunedì il pusterese entra nei Top 200 del mondo. Nel live ranking l’azzurro occupa attualmente la 198° posizione. Ora Sinner parte per la tournee negli Stati Uniti, dove giocherà tre Challenger di fila. La prossima settimana sarà al via a Binghampton (New York), poi a Lexington (Kentucky) ed a Aptos (California). Poi l’altoatesino spera di ricevere una wild card per il Masters 1000 di Cincinnati, che andrà in scena dall’11 al 18 agosto. A partire dal 19 agosto giocherà le qualificazioni dell’ultimo Grand Slam dell’anno, gli US Open di New York.