Djokovic-Federer, in quota aperto il duello per gli Us Open

Hanno entusiasmato il pubblico con una delle partite più belle mai disputate a Wimbledon, e in quota è già aperto il duello per il prossimo Slam. Novak Djokovic e Roger Federer si prendono la scena nelle scommesse sugli Us Open, al via a fine agosto: come a Wimbledon, anche in questo caso il primo posto nella lista degli analisti è del tennista serbo, grande favorito sul tabellone Snai a 2,50.

La rivincita dello svizzero, che a Flushing ha trionfato cinque volte, è invece offerta a 6,50, di poco avanti su Rafa Nadal, che dopo la sconfitta subita proprio da Federer a Londra punta a una rivincita da 7,50, come riferisce Agipronews. A inseguire i big ci saranno Alexander Zverev e Dominic Thiem, entrambi a 13,00, Del Potro segue a 15,00. Lontano invece Fabio Fognini, primo degli azzurri, al momento a 150; per Marco Cecchinato si arriva a 500.