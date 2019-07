Novak Djokovic: “soprattutto nel corso dei tre tie-break, sono riuscito ad esprimere il mio miglior tennis”

Novak Djokovic : “Ho avuto difficoltà a leggere il suo servizio. È stata una specie di flashback della finale degli US Open, anche in quell’occasione annullai due match point

In questi momenti cruciali cerco solo di non perdere la fiducia in me stesso: mantengo la calma e mi concentro sul recupero della palla. Nei momenti più importanti, e soprattutto nel corso dei tre tie-break, sono riuscito ad esprimere il mio miglior tennis.

Giocare contro Roger Federer significa giocare sotto una pressione costante, perché rimane molto vicino alla linea di fondo. Il suo servizio è sempre incredibile e lui non molla un colpo. Gioca punti straordinari, anticipa molto bene i colpi ed ha ovviamente un grandissimo talento.”

“Sapevo che avrei dovuto variare molto il mio gioco e molte volte sono riuscito a farlo. Penso di aver sprecato molte opportunità sulla sua seconda di servizio, situazione dalla quale avrei dovuto trarre maggiore vantaggio. Ma in un certo senso è normale essere sotto pressione: sei in finale a Wimbledon contro Federer. Ho solo provato a lottare e a trovare un modo per vincere i punti decisivi”.