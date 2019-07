Wimbledon Junior: Il resoconto del Day 5

Dopo l’eliminazione della TDS N1,Holger Rune(2003), avvenuta ieri per mano di Anton Matusevich, viene eliminato ai quarti anche l’altro favorito al trofeo finale,Carlos Alcaraz Garfia (2003), TDS N10 E N520 della classifica ATP, per mano dell’americano Martin Damm (2003) col punteggio di 6/1 6/4. Prestazione strabiliante del nativo di Bradenton che,dopo aver dominato il primo set, è andato sotto 1/4 nel secondo, e con l’inerzia che ormai era tutta dalla parte dello spagnolo, ha infilato un parziale di 5 giochi a 0 concludendo il match con 15 vincenti e 22 non forzati.

Eliminato anche l’ultimo britannico in corso,Anton Matusevich(2001), dal giapponese Mochizuki con un doppio 6/3 che si conferma,dopo la vittoria di ieri contro l’altro pupillo locale(Fery), il giustiziere dei tennisti d’oltre Manica. Avanza,a sorpresa, l’altro spagnolo presente,Gimeno Valero(2001), contro il ceco Svrcina(2002) in rimonta col punteggio di 4/6 6/3 7/5, dimostrando di essere tennista da rimonta(già terza rimonta per lui in questo torneo dopo quelle avvenute con Tirante al 1T E Jianu al 3T). Nessun problema,invece, per il francese Mayot(2002) che elimina l’ucraino Beloborodko col punteggio di 6/4 6/3(l’unico tennista,sin qui,a non aver perso nemmeno un set).

Al femminile,invece, avanzano tutte le favorite: la Snigur(2002) si sbarazza della Kudermetova(2003) in due set(6/2-6/4), la Navarro(2001) si dimostra tennista “diesel” e compie l’ennesima rimonta dopo aver perso il primo parziale con la giapponese Kawaguchi(punteggio finale 4/6 6/1 6/1), avanza anche l’altra americana(Noel,classe 2002)contro l’indonesiana Nugroho in un match avvincente conclusosi con la vittoria della statunitense in due set(7/6(4)-6/2), non delude la francese Parry(2002)che liquida la connazionale Jacquemot(2003) in due set(6/1 6/4).

Paolo Schiano