Itf Torino: Il resoconto di giornata. Bene le azzurre

Partite molto lottate oggi al Nord Tennis Torino, negli ottavi di finale del 12° Trofeo MaBo, 25.000 $ ITF femminile con montepremi arricchito per la vincitrice da una Fiat Panda. Quella dall’andamento ondulatorio per antonomasia ha visto misurasi la marchigiana Elisabetta Cocciaretto, proveniente dalle qualificazioni e autrice in primo turno di main draw dell’eliminazione della prima testa di serie, la svizzera Perrin, e la toscana Gaia Sanesi, mancina classe 1992 già top 300 Wta. Partenza bruciante proprio della più esperta, con la Cocciaretto, classe 2001, impegnata a trovare le giuste traiettorie di campo e il ritmo dei giorni precedenti. Brava Gaia Sanesi, sul terreno di gioco con una vistosa protezione al braccio a causa di un problema al tendine, a non darle continuità ed aggredirla fin dal primo scambio. Risultato 6-0 Sanesi e Cocciaretto con tanti interrogativi di giornata. Li ha risolti presto la ragazza che si allena al Centro Tecnico di Tirrenia ed è seguita al Nord Tennis dal coach Fausto Scolari. Archiviata la brutta frazione d’avvio si è rimessa in carreggiata e punto dopo punto ha ripreso in mano il match, pur ancora equilibratissimo. La seconda frazione si è decisa al tie-break, con la marchigiana indietro 3-5 e capace di reagire chiudendo 7-5. Nella terza break iniziale in favore della Sanesi. Immediato controbreak Cocciaretto, bissato al quarto gioco (3-1) e volo sul 5-1. Sanesi caparbia, con le traiettorie mancine, nuovamente in partita sul 3-5 e dopo aver annullato quattro match point alla Cocciaretto. Il quinto è stato quello utile, per il passaggio nei quarti dove troverà la vincente del match tra Bianca Turati e la russa Ivakhnenko, testa di serie numero 5. La prima italiana a raggiungere i quarti di finale è stata oggi la trentina Angelica Moratelli, finalista al Nord Tennis nell’edizione 2012, che un po’ a sorpresa ma meritatamente ha fermato la corsa della più accreditata (almeno per classifica) e vincitrice dell’edizione 2017 del torneo, Deborah Chiesa. Le due non si sono risparmiate con fraseggi prolungati da fondo campo e cambi di ritmo reciproci. Primo set per la Chiesa, al 12° gioco, secondo a punteggio invertito favorevole alla Moratelli, con nervosismo della più giovane che si era issata sul 6-5. Nel terzo set iniziale equilibrio, rotto da tre game conquistati in sequenza dalla Moratelli, per il 5-7 7-5 6-3 maturato dopo 3 ore e 11 minuti di gioco. Per lei domani ci sarà la sfida con la giapponese Yuki Naito, altra qualificata, che ha fermato la turca Ipek Soylu in due frazioni (6-4 7-5). Passaggio tra le migliori otto anche per Anastasia Grymalska, numero 7 del seeding e giocatrice molto conosciuta in regione per la casacca dell’US Tennis Beinasco che veste da diverse stagioni in serie A1 e A2. Opposta all’eclettica siciliana Dalila Spiteri, in possesso di un bel rovescio classico ad una mano ma troppo umorale e fallosa in frangenti decisivi della partita, la pescarese ha chiuso i conti sul 7-5 4-6 6-1. Attende al vincente del match tra la cinese Shilin Xu, testa di serie numero 3, e l’esperta pugliese Claudia Giovine. Quarti anche per la russa Maria Marfutina, che ha interrotto in due frazioni (6-2 6-4) la corsa di Lucia Bronzetti, e la svizzera Waltert, a segno 7-5 7-6 con l’egiziana Sherif, finalista domenica scorsa nel 25.000 $ di Biella (Sella Open).

Domani i quarti del singolare, con partenza attorno alle 11, e le semifinali del torneo di doppio.