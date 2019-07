Wimbledon: Finale tra Serena Williams e Simona Halep

Serena Williams (WTA 10) proverà ancora una volta l’assalto al record di Margaret Smith Court. La 37enne statunitense, al quale manca un solo successo per raggiungere i 24 titoli del Grande Slam conquistati dall’australiana, si è infatti qualificata per la finale di Wimbledon travolgendo con un netto 6-1 6-2 in meno di un’ora di gioco la ceca Barbora Strycova (54), mai così avanti in un torneo Major.

Per l’ormai leggendaria tennista americana, che non ha trovato alcuna difficioltà in questa semifinale contro un’avversaria contratta dall’emozione, si tratta dell’undicesima finale sull’erba londinese, dove ha colto per ben sette volte il titolo in singolare. In totale si tratta della finale numero 32 per quel che riguarda invece gli Slam.

Simona Halep (WTA 7) ritrova una finale di Slam a più di un anno dall’ultima e per la prima volta si giocherà il titolo a Wimbledon. La rumena si è sbarazzata di Elina Svitolina (8) nel penultimo atto con il punteggio di 6-1 6-3 e sabato sfiderà la vincente dell’altra semifinale che vede opposte Serena Williams (10) e Barbora Strycova (54).

L’inizio del match è stato equilibrato, con game combattuti e un break rubato a testa. Poi la Halep ha preso il sopravvento, complice anche una Svitolina decisamente poco precisa, e ha chiuso la prima frazione in maniera agevole. L’ucraina ha opposto maggiore resistenza nel secondo set ma nel settimo gioco ha perso la battuta aprendo quindi la strada alla 27enne che potrà andare così a caccia del suo secondo Slam.