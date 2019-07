Wimbledon: Novak Djokovic domina Goffin. Ora la semifinale con Bautista Agut

Un match che non c’è stato. Novak Djokovic (ATP 1) non ha fatto praticamente alcuna fatica per raggiungere le semifinali di Wimbledon, travolgendo il malcapitato David Goffin (23) con un eloquente 6-4 6-0 6-2. Ora il 32enne dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto Bautista Agut (22), che ha superato l’argentino Guido Pella (26) con il punteggio di 7-5 6-4 3-6 6-3.

Il primo set lasciava intendere tutt’altro tipo di incontro, ma il serbo ci ha messo poco a sistemare le cose. Il belga ha trovato il primo break portandosi sul 4-3 prima di subire il ritorno di Nole che ha immediatamente risposto rubando il servizio e poi chiudendo con carattere sul 6-4. Il numero 1 non si è però fermato e ha infilato addirittura 10 game consecutivi. La terza frazione è poi stata poco più di una semplice formalità.