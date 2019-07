Wimbledon Juniores: Il resoconto del Day 2

Tanta attesa oggi al “All England Lawn Tennis and Croquet Club” per l’esordio della TDS N1 del seeding ,Holger Rune,che non ha deluso le aspettative sul campo N10 battendo in due set-6/4 6/2-lo svedese Chahoud.

Avanzano,senza troppi problemi,anche il nativo di Burgos Alvarez Varona che batte 6/4 6/4 l’ennesima WC locale Gill e la stella spagnola Alcaraz Garfia che estromette dal torneo lo statunitense Zink in poco meno di un’ora col punteggio di 6/3 6/2. Vince e convince anche lo statunitense di origine giapponese Nakashima che sconfigge il vietnamita Nguyen 6/0 7/6(5).

A deludere sono invece le WC locali che escono tutte perdenti:Baker cede al terzo dopo aver dominato in lungo e largo per un set il giapponese Matsushita(ragazzino leggerino che ricorda molto Nishioka per il modo di giocare e di stare in campo),Fearnley non riesce a totalizzare più di 5 game contro il rumeno Ionel mentre perde dimostrando di avere potenziale il sedicenne Pinnington Jones,in grado di spingere molto bene nonostante un fisico molto leggero(da segnalare anche un discreto gioco di volo)che viene estromesso dal torneo dal canadese 12esima TDS Draxl in due set(6/3 6/3).Sopravvive al terzo il pupillo di casa Matusevich che sconfigge Onclin 6/3 4/6 6/4 in un match che si è giocato sostanzialmente su pochi punti(decisivo il break nel 3° game del terzo set da 30/15 e servizio Onclin,da lì il britannico metteva a segno 3 risposte vincenti).

Al femminile delude la burundese Nahimana che aveva raggiunto la finale al Bonfiglio due mesi fa,estromessa 6/3 3/6 6/3 dalla WC Mutavdzic,mentre proseguono nel loro rullino di marcia l’ucraina Snigur(6/1 6/4 alla lettone Bartone) e la francese Noel(campionessa in carica del Bonfiglio,oggi doppio 6/4 all’ungherese Toth).

Paolo Schiano