Universiadi 2019: Camilla Abbate sconfitta 6-0 6-0 al terzo turno

Termina la corsa di Camilla Abbate alla XXX Universiade in corso di svolgimento in quel di Napoli: sui campi in terra battuta del Tennis Club Napoli, la giocatrice azzurra è stata sconfitta al terzo turno dalla russa Victoria Kan col punteggio di 6-0 6-0 in appena 41 minuti di gioco.

Dopo Natasha Piludu, lascia dunque la competizione anche la seconda portacolori italiana: sia per quanto riguarda il singolare femminile, sia per quanto concerne il singolare maschile (eliminati Ortenzi e Ceppellini), non ci sono più speranze di medaglia per l’Italia.

RISULTATO TERZO TURNO:

Victoria Kan (RUS) b. Camilla Abbate (ITA) 6-0 6-0