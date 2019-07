Da Recanati: Il resoconto della Finale con i commenti a caldo. Marcora “Ho messo tutto me stesso in questo torneo”

Al Guzzini il detto non c’è due senza tre non ha avuto l’effetto sperato per Roberto Marcora che perde la terza finale in stagione dopo aver disputato un ottimo torneo. Il lombardo ha ceduto per 6-2, 7-5 contro il bielorusso Egor Gerasimov, più costante rispetto all’avversario che comunque ha accusato il grande dispendio di energie durante il Challenger dove ha fatto fuori la testa di serie numero uno Matthias Bachinger e l’imprevedibile mancino Mats Moraing.

Anche le statistiche del match confermano la superiorità del vincitore più preciso sotto rete e con ben 9 aces messi a segno durante i due set. “Non è stato semplice – ha detto al termine della premiazione Gerasimov– Marcora è un giocatore sempre difficile da affrontare, ma questa sera è andata molto bene e mi godo una vittoria fortemente voluta”. Tre anni dopo il connazionale Ivashka, Gerasimov non solo è riuscito a conquistare l’ultimo atto del Guzzini Challenger, ma si è portato a casa anche il 32° trofeo Francesco Guzzini. Roberto Marcora ha dedicato il secondo posto al suo allenatore Alessandro Buson per la grande pazienza e soprattutto per aver sopportato questa terza finale persa. “Ho messo tutto me stesso in questo torneo – ha detto il trentenne di Busto Arsizio – ma già sul primo set ho accusato molta fatica, non mi sentivo al top e contro un avversario come Gerasimov poi diventa facile andare sotto e quasi impossibile recuperare anche se sono bravo nelle sfide impossibili come è accaduto durante tutto il torneo”. Un pubblico numerosissimo ha seguito tutte le fasi del match finale che si è concluso con la bellissima cerimonia di premiazione. Il presidente del circolo tennis Adolfo Guzzini nel ringraziare tutti gli sponsor e tutti coloro che lavorano

ogni anno per il buon andamento del torneo ha voluto ricordare quanto questo Challenger sia importante per Recanati e per le Marche che hanno una vetrina internazionale in un periodo turisticamente molto interessante. “Inoltre – ha aggiunto Guzzini – anche quest’anno abbiamo assistito a delle bellissime partite che ci hanno fatto emozionare per l’ottimo gioco e per il grande impegno dei giocatori a portare a casa il risultato”. Gerasimov è stato premiato dallo stesso Adolfo Guzzini insieme alla presidente onoraria del circolo Maria Mattutini Guzzini e sua nipote Carolina Valente. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Recanati Antonio Bravi.