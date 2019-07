IMG prende il monopolio totale per affrontare la piaga delle scommesse nel tennis

È una misura che promette di combattere uno dei più grandi pericoli dello sport. Secondo Sport Business, ATP e l’agenzia IMG hanno raggiunto un accordo del valore di 180 milioni di dollari all’anno per i prossimi 10 anni.

In questo modo, IMG avrà il monopolio totale nel tracciare e controllare le scommesse e i diritti sui dati per il circuito ATP. Come indicato da Sport Business è il più grande accordo nella storia del tennis e coprirà i Masters 1000, ATP 500 e alcuni eventi ATP 250.

Fino a questo momento, l’agenzia IMG controllava l’intero processo insieme a Perform Content e Sportradar, qualcosa che non si verificherà più da questo momento.