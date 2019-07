Wimbledon: Roger Federer si allena nel giorno di pausa

“Cercherò di approfittare di una giornata senza tennis. Probabilmente resterò in giardino a giocare a carte o guarderò un film. Qualcosa di rilassante insomma”. I buoni propositi di Roger Federer alla vigilia della domenica di pausa a Wimbledon sono rimasti tali. Nel primo pomeriggio King Roger ha infatti proposto una diretta sul proprio profilo Instagram mentre si allenava in vista degli ottavi.

L’ultimo svizzero rimasto in corsa tornerà in campo nel tardo pomeriggio di lunedì. Il suo match contro il nostro Matteo Berrettini, vincitore a Stoccarda e semifinalista ad Halle (sempre sull’erba), è il terzo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.