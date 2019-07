Wimbledon: Il Tabellone Principale Maschile e Femminile Juniores: Sono tre gli azzurri al via

Il Tabellone Principale Juniores Maschile – Parte Alta

(1) H. Rune vs K. Chahoud

E. Vanshelboim vs L. Riedi

R. Hijikata vs G. Nanda

A. Matusevich vs (15) G. Onclin

(11) O. Virtanen vs C. Kingsley

M. Arnaldi vs A. Fery

P. Llamas Ruiz vs R. Burruchaga

V. Royer vs (8) S. Mochizuki

(4) M. Damm vs F. Passaro

R. Matsushita vs B. Baker

Y. Rihane vs T. Baadi

B. Anselmo vs (16) K. Saitoh

(10) C. Alcaraz Garfia vs T. Zink

M. Pucinelli De Almeida vs A. Lingua Lavallen

W. Grant vs N. Dica

H. Wendelken vs (5) J. Lehecka

Il Tabellone Principale Juniores Maschile – Parte Bassa

(7) T. Kodat vs T. Schoolkate

A. Martin vs D. Stricker

D. Svrcina vs W. Marek

J. Pinnington Jones vs (12) L. Draxl

(13) F. Jianu vs T. Samuel

F. Cobolli vs S. Fomin

D. Chen vs A. Dale

C. Gimeno Valero vs (3) T. Tirante

(6) B. Nakashima vs P. Nguyen

N. Ionel vs J. Fearnley

N. Rodrigues vs P. Makk

D. Sweeny vs (17) H. Mayot

(14) S. Mitsui vs J. Torres

N. Alvarez Varona vs F. Gill

I. Beloborodko vs E. Spizzirri

J. Story vs (2) J. Forejtek

Il Tabellone Principale Juniores Femminile – Parte Alta

(1) E. Navarro vs D. Shnaider

A. Samudio vs S. Janicijevic

S. Kartal vs A. Poulos

K. Scott vs (16) A. Nagy

(9) M. Sawangkaew vs E. Mandlik

E. Avanesyan vs C. Martinez Cirez

E. Raducanu vs M. Kubka

A. Vecic vs (6) N. Kawaguchi

(3) Q. Zheng vs T. Naklo

S. Broadus vs C. Monnet

P. Kudermetova vs A. Banks

A. Yepifanova vs (15) H. Pellicano

(11) K. Bartone vs D. Snigur

K. Lavickova vs E. Richardson

M. Custic vs R. Montgomery

F. Kozaki vs (8) A. Charaeva

(5) H. Blackvs E. JacquemotW. Baszakvs O. SelekhmetevaM. Nirundornvs H. FischerV. Ryservs (12) S. Park

(13) A. Tikhonova vs H. Wong

A. Mintegi Del Olmo vs V. Allen

A. Forbes vs L. Kostenko

D. Semenistaja vs (4) D. Parry

(7) S. Nahimana vs M. Mutavdzic

D. Frayman vs P. Lovric

C. Owensby vs S. Kimchi

A. Toth vs (10) A. Noel

(14) J. Garland vs A. Droguet

P. Nugroho vs C. Beck

L. Fruhvirtova vs D. Martins

M. Reasco Gonzalez vs (2) M. Osorio Serrano