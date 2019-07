Universiadi 2019: Camilla Abbate supera Van Zyl all’esordio in tre set

Esordio con vittoria per Camilla Abbate alla XXX Universiade in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tennis Club Napoli: la giocatrice azzurra, classe 1997 e senza ranking mondiale, ha superato al secondo turno, dopo aver beneficiato di un bye al primo, la sudafricana Heilencia-Wilanie Van Zyl col punteggio di 6-4 4-6 6-4 in tre ore esatte di gioco.

Ricordiamo che nella giornata inaugurale della manifestazione è uscita di scena l’altra nostra portacolori Natasha Piludu. Le speranze di medaglia, per quanto concerne il singolare femminile, sono dunque riversate esclusivamente su Camilla Abbate, che al prossimo ostacolo affronterà la russa, di origini uzbeke, Victoria Kan, numero 393 WTA ed ex n.151.

RISULTATI SECONDO TURNO

Zarycka (CZE) b. Santos (POR) 6-1 6-3

Karamoko (SUI) b. Godec (SLO) 7-5 6-0

Jeong (KOR) b. Herlogsson (SWE) 6-2 6-0

Haliza (INA) b. Ng (HKG) 4-6 6-3 6-3

Kuczer (POL) b. Detkovskaya (KAZ) 6-7(6) 6-3 6-1

Sumova (CZE) b. Alobaidan (KSA) 6-0 6-0

Abbate (ITA) b. Van Zyl (RSA) 6-4 4-6 6-4

Kan (RUS) b. Altick (USA) 6-1 3-6 6-3

Ye (CHN) b. Nalukwago (UGA) 6-0 6-0

Paulenka (BLR) b. Mesquita (POR) 6-1 6-1

Umarova (UZB) b. Dela Cruz (PHI) 6-0 6-0

Sato (JPN) b. Villarreal Pine (MEX) 6-1 6-3

Robbe (FRA) b. Chaudhari (IND) 7-5 6-2

Staines (AUS) b. Hutchinson (GBR) 6-4 6-3

Siopacha (CYP) b. Rajendra (SRI) 6-0 6-0

Lee (TPE) b. Weiss (AUT) 6-3 7-6(4)