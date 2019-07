Wimbledon: Parla Thomas Fabbiano “nel primo e ultimo game ho combinato dei disastri, non ho gestito la tensione, ho fatto errori che di solito non commetto”

Thomas Fabbiano : “Troppe cose buone sono successe nelle ultime settimane e volevo che questo momento continuasse. Sono arrabbiato per alcune piccole occasioni che potevo sfruttare sicuramente meglio.

Ma la fiducia che ho preso qui a Wimbledon e ad Eastbourne è stata davvero tanta. Spero che tutte le belle esperienze fatte in questo ultimo periodo possano servirmi per il futuro.”

“Secondo me nel match contro Verdasco non hanno funzionato tante cose, avevo una gran voglia di giocare ogni punto.

Poi nel primo e ultimo game ho combinato dei disastri, non ho gestito la tensione, ho fatto errori che di solito non commetto. E’ stata partita buona per il 99% ma con questi giocatori di grande esperienza anche la più piccola sbavatura la paghi cara.

Da novembre ho fatto alcuni piccoli cambiamenti,ho superato tante difficoltà a livello tecnico e mentale. Da marzo a giugno non avevo più l’energia giusta per essere soddisfatto del mio lavoro quotidiano.

A Eastbourne è arrivato un “click” che deve servirmi per la restante parte di stagione.”

“Ora Torno in Italia per allenarmi una settimana sulla terra rossa, poi andrò a giocare i tornei di Umago, Amburgo e Kitzbühel prima di tornare sul cemento per preparami agli US Open”.