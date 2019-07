Wimbledon: Parlano Rafael Nadal e Nick Kyrgios. Nadal “è un giocatore davvero talentuoso Kyrgios, ma devi avere altre qualità importanti per poter essere un campione. Kyrgios “So di esserne capace di poter vincere uno Slam, sono un grande tennista, ma non sono un professionista”

Nick Kyrgios : “Non sarebbe cambiato nulla se non fossi uscito, ma tu sembri troppo esaltato nel pormi questa domanda, devi avere una vita troppo noiosa. Sono partito in sordina, ma lui ha giocato molto bene.

Ha giocato molto alla mia destra, cosa che non aveva mai fatto in passato e che è il mio punto debole. Ha giocato meglio i punti importanti e il suo dritto ha funzionato molto bene, l’ha messo sempre sulla linea.

E’ stato davvero molto bravo. So di esserne capace di poter vincere uno Slam, sono un grande tennista, ma non sono un professionista, non mi alleno tutti i giorni, ci sono cose che devo migliorare per arrivare a livello di Novak, Rafa o Roger.

Oggi l’arbitro è stato orrendo, non ha gestito bene la partita.

La regola dice che si deve servire velocemente, perché ho dovuto ogni volta aspettare Rafa tutto quel tempo?”.

Rafael Nadal : “Chiaramente sono contento per la vittoria. È stata una partita difficile, ovviamente, contro un avversario duro. Ho giocato un gran primo set, le cose si sono messe subito bene per me grazie a quel break. L’ho difeso bene, tenendo comodamente tutti i turni di servizio, tranne l’ultimo nel quale siamo stati 30-30, però poi l’ho saputo chiudere.

In generale è stato un ottimo primo set. Poi però mi sono trovato in difficoltà all’inizio del secondo. Credo di aver perso un po’ di concentrazione sul 4-3, e ho giocato un pessimo game. Sono molto felice di come ho poi gestito la pressione, per la determinazione che ho messo in campo.

Per me è una vittoria importante, che mi dà la possibilità di andare avanti. Queste vittorie sono quelle che ti aiutano, perchè ti costringono a passsare ore in campo, a giocare sotto pressione”.

Come ho detto molte volte, è un giocatore davvero talentuoso Kyrgios, ma devi avere altre qualità importanti per poter essere un campione.

Lui ha diversi ingredienti giusti, ma in questo sport è importante avere passione. Se non ami il tennis, è difficile che tu riesca a vincere trofei importanti. Con il suo talento e il suo servizio, potrebbe vincere uno Slam.