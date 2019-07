Cori Gauff il suo sogno e le parole di Roger Federer

A soli 15 anni Cori Gauff sta vivendo un sogno. La teenager statunitense ha superato brillantemente le qualificazioni a Wimbledon e si è concessa il lusso di battere Venus Williams al primo turno. Figlia di genitori sportivi, con il padre cestista e la madre eptatleta, “Coco” è stupita della sua notorietà: “Loro sono così orgogliosi di quanto mi sta accadendo. A me sembra normale e non sapevo di tutti questi record. Tutto questo clamore attorno a me davvero mi sorprende. Oggi anche i miei professori hanno scoperto che gioco a tennis e non penso sapessero che sono una professionista”.

Proprio prima dell’ultimo match di qualificazione qui a Londra ho passato un test di scienze

Ad aiutare la 15enne nel suo cammino è stato anche Roger Federer: “Lui è stato fonte di grande ispirazione per me. Lo ricordo agli Australian Open quando persi al primo turno del torneo Junior. Parlai con lui e le sue parole mi aiutarono molto per vincere il torneo giovanile al Roland Garros”.