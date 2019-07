Da Wimbledon: Roger Federer “Durante il match ho pensato che il campo fosse più lento che mai, però poi, alla fine, l’impressione è passata”

Roger Federer : “Durante il match ho pensato che il campo fosse più lento che mai, però poi, alla fine, l’impressione è passata e sono riuscito anche a fare nove ace”.

Probabilmente ero io che non mi stavo muovendo bene, so che anche Lloyd non si muoveva bene. I tagliaerbe fanno un lavoro straordinario, questo è certo. Mi è parso che le palle fossero pesanti; non sono rapide, a meno che non faccia troppo caldo, il che non è comune in Inghilterra.”

“Credo che Wimbledon non sia la superficie più rapida: se guardi le statistiche, dicono che agli US Open ci sono meno scambi rispetto a qui, e questo la dice lunga.

Iniziato il match, mi sono accorto che le mie gambe non si muovevano bene e che non riuscivo a giocare come volevo.