Wimbledon: Gatto-Monticone fuori, ma a testa altissima. Vince Serena Williams

Il sogno è durato un’ora e 19 minuti, ma il ricordo di una partita come questa rimarrà per sempre: Giulia Gatto-Monticone, alla prima esperienza assoluta nel tabellone principale di Wimbledon, è uscita di scena all’esordio per mano di Serena Williams, che sull’erba londinese ha trionfato per sette volte in carriera, col punteggio di 6-2 7-5.

La tennista torinese, che ha brillantemente superato le qualificazioni, non è riuscita nell’impresa di sconfiggere la Top-10 statunitense, la quale se la vedrà prossimamente con la vincente del match tra Kaja Juvan e Kristyna Pliskova. Evidente, fin dalle prime battute, la differenza abissale tra le due giocatrici, specialmente dal punto di vista della pesantezza di palla.

PRIMO SET – Tradita dall’emozione (sia per la “prima volta” in questo Slam, che per la sfida a Serena Williams sul Campo Centrale), Giulia Gatto-Monticone inizia l’incontro nel peggiore dei modi. L’azzurra si fa prendere dalla tensione, trovandosi sempre più in difficoltà all’allungarsi degli scambi e soprattutto con la seconda di servizio, abbastanza lenta e quindi risultata piuttosto aggredibile da parte di Serena. Rapidamente sul 5-0, la Williams sciupa un set point nel sesto gioco e permette a Gatto-Monticone di accorciare, restando pur sempre a debita distanza. Avanti per 5-2, Serena Williams gioca un grandissimo game di risposta, costringendo l’azzurra ad una serie di errori non forzati che valgono il definitivo 6-2 in 29 minuti.

SECONDO SET – Equilibrio e spettacolo nella seconda frazione, in particolare grazie all’evidente calo di rendimento di Serena Williams. Gatto-Monticone mantiene costante il rapporto vincenti-errori rispetto al parziale d’apertura, Serena commette qualche ingenuità di troppo e dimostra di avere qualche lacuna dal punto di vista della preparazione fisica. Gatto-Monticone offre due chance di break a Williams nel sesto gioco, ma è molto brava a cancellarle entrambe; il copione si ripete nel turno di battuta successivo, ma questa volta per l’azzurra non c’è nulla da fare. Sul 5-3, Williams ha la chance per chiudere il match col servizio a disposizione ma subisce un inaspettato controbreak a quindici, che permette a Gatto-Monticone di rientrare prepotentemente in carreggiata. La torinese resiste fino al dodicesimo gioco, quando si vede costretta ad alzare bandiera bianca dopo dieci punti davvero combattuti.

Cronaca di Lorenzo Carini