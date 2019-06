Wimbledon: Borna Coric dà forfait. Struff diventa testa di serie. Berrettini cambia avversario e posto in tabellone

Piazzato dalla parte del tabellone di Roger Federer e potenziale avversario dello svizzero agli ottavi, Borna Coric ha dovuto dichiarare forfait per il torneo di Wimbledon.

Il croato si è infortunato agli addominali sull’erba tedesca di Halle e non ha recuperato per tempo per l’avvio del terzo Grande Slam stagionale. L’ipotetico sfidante di Roger a quello stadio della competizione diventa ora il nostro Matteo Berrettini. che al primo turno sfiderà ora Bedene e non Albot.

Struff, dopo il forfait di Coric, diventa il n.33 del seeding. Lucky loser invece il canadese Schnur.

(8) K. Nishikori vs T. Monteiro

D. Istomin vs C. Norrie

S. Johnson vs A. Ramos-Vinolas

M. Cecchinato vs (25) A. De Minaur

(33) J. Struff vs R. Albot

T. Fritz vs T. Berdych

P. Andujar vs M. Kukushkin

C. Ruud vs (9) J. Isner

(17) M. Berrettini vs A. Bedene

B. Schnur vs M. Baghdatis

D. Koepfer vs F. Krajinovic

M. Ebden vs (24) D. Schwartzman

(27) L. Pouille vs R. Gasquet

A. Bublik vs G. Barrere

J. Clarke vs N. Rubin

L. Harris vs (2) R. Federer