Wimbledon: Il Tabellone di Doppio Femminile. Nessuna italiana al via

Parte Alta

(1) T. Babos / K. Mladenovic vs J. Pegula / M. Sanchez

A. Potapova / D. Yastremska vs J. Brady / A. Riske

S. Cirstea / G. Voskoboeva vs S. Grey / E. Silva

A. Cornet / (14) P. Martic vs (14) V. Kudermetova / (14) J. Ostapenko

(12) K. Flipkens / J. Larsson vs B. Bencic / V. Kuzmova

N. Kichenok / A. Spears vs S. Kenin / A. Petkovic

D. Krawczyk / G. Olmos vs A. Guarachi / S. Santamaria

I. Bara / (7) M. Linette vs (7) N. Melichar / (7) K. Peschke

(3) S-W. Hsieh / B. Strycova vs M. Barthel / X. Knoll

E. Alexandrova / V. Golubic vs A. Muhammad / T. Townsend

D. Gavrilova / Q. Wang vs X. Han / O. Kalashnikova

D. Kasatkina / (15) A. Kontaveit vs (15) I. Begu / (15) M. Niculescu

(9) H. Chan / L. Chan vs H. Dart / K. Dunne

F. Christie / K. Swan vs M. Martinez Sanchez / S. Sorribes Tormo

S. Aoyama / A. Krunic vs K. Christian / D. Jakupovic

N. Dzalamidze / (6) C. Lister vs (6) E. Mertens / (6) A. Sabalenka

Parte Bassa

(5) S. Stosur / S. Zhang vs M. Gasparyan / A. Panova

A. Mitu / P. Parmentier vs D. Collins / B. Mattek-Sands

R. Peterson / T. Zidansek vs M. Buzarnescu / R. Olaru

L. Marozava / (10) S. Sanders vs (10) V. Azarenka / (10) A. Barty

(13) Y. Duan / S. Zheng vs K. Muchova / M. Vondrousova

M. Puig / S. Rogers vs M. Ninomiya / R. Voracova

K. Kozlova / A. Rodionova vs D. Jurak / K. Srebotnik

O. Jabeur / (4) F. Stollar vs (4) G. Dabrowski / (4) Y. Xu

(8) A-L. Groenefeld / D. Schuurs vs M. Adamczak / E. Perez

V. Diatchenko / Y. Putintseva vs A. Rosolska / A. Sharma

A. Blinkova / Y. Wang vs N. Hibino / M. Kato

M. Sakkari / (11) A. Tomljanovic vs (11) L. Hradecka / (11) A. Klepac

(16) R. Atawo / L. Kichenok vs M. Minella / H. Watson

S. Peng / Z. Yang vs A. Friedsam / L. Siegemund

T. Bacsinszky / B. Pera vs A. Sasnovich / L. Tsurenko

N. Bains / (2) N. Broady vs (2) B. Krejcikova / (2) K. Siniakova