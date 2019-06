Wimbledon: Ecco tutte le teste di serie

Wimbledon – Le teste di serie Maschili

1 DJOKOVIC, Novak (SRB)

2 FEDERER, Roger (SUI)

3 NADAL, Rafael (ESP)

4 ANDERSON, Kevin (RSA)

5 THIEM, Dominic (AUT)

6 ZVEREV, Alexander (GER)

7 TSITSIPAS, Stefanos (GRE)

8 NISHIKORI, Kei (JPN)

9 ISNER, John (USA)

10 KHACHANOV, Karen (RUS)

11 MEDVEDEV, Daniil (RUS)

12 FOGNINI, Fabio

13 CILIC, Marin (CRO)

14 CORIC, Borna (CRO)

15 RAONIC, Milos (CAN)

16 MONFILS, Gael (FRA)

17 BERRETTINI, Matteo

18 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO)

19 AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN)

20 SIMON, Gilles (FRA)

21 GOFFIN, David (BEL)

22 WAWRINKA, Stan (SUI)

23 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

24 SCHWARTZMAN, Diego (ARG)

25 DE MINAUR, Alex (AUS)

26 PELLA, Guido (ARG)

27 POUILLE, Lucas (FRA)

28 PAIRE, Benoit (FRA)

29 SHAPOVALOV, Denis (CAN)

30 EDMUND, Kyle (GBR)

31 DJERE, Laslo (SRB)

32 LAJOVIC, Dusan (SRB)

Wimbledon – Teste di serie Femminili

1 BARTY, Ashleigh (AUS)

2 OSAKA, Naomi (JPN)

3 PLISKOVA, Karolina (CZE)

4 BERTENS, Kiki (NED)

5 KERBER, Angelique (GER)

6 KVITOVA, Petra (CZE)

7 HALEP, Simona (ROU)

8 SVITOLINA, Elina (UKR)

9 STEPHENS, Sloane (USA)

10 SABALENKA, Aryna (BLR)

11 WILLIAMS, Serena (USA)

12 SEVASTOVA, Anastasija (LAT)

13 BENCIC, Belinda (SUI)

14 WOZNIACKI, Caroline (DEN)

15 WANG, Qiang (CHN)

16 VONDROUSOVA, Marketa (CZE)

17 KEYS, Madison (USA)

18 GOERGES, Julia (GER)

19 KONTA, Johanna (GBR)

20 KONTAVEIT, Anett (EST)

21 MERTENS, Elise (BEL)

22 VEKIC, Donna (CRO)

23 GARCIA, Caroline (FRA)

24 MARTIC, Petra (CRO)

25 ANISIMOVA, Amanda (USA)

26 MUGURUZA, Garbine (ESP)

27 KENIN, Sofia (USA)

28 HSIEH, Su-Wei (TPE)

29 KASATKINA, Daria (RUS)

30 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP)

31 SAKKARI, Maria (GRE)

32 TSURENKO, Lesia (UKR)

Doppio Maschile

1 KUBOT, Lukasz (POL) and MELO, Marcelo (BRA)

2 CABAL, Juan Sebastian (COL) and FARAH, Robert (COL)

3 KLAASEN, Raven (RSA) and VENUS, Michael (NZL)

4 PAVIC, Mate (CRO) and SOARES, Bruno (BRA)

5 ROJER, Jean-Julien (NED) and TECAU, Horia (ROU)

6 MEKTIC, Nikola (CRO) and SKUGOR, Franko (CRO)

7 BRYAN, Bob (USA) and BRYAN, Mike (USA)

8 KONTINEN, Henri (FIN) and PEERS, John (AUS)

9 GONZALEZ, Maximo (ARG) and ZEBALLOS, Horacio (ARG)

10 MURRAY, Jamie (GBR) and SKUPSKI, Neal (GBR)

11 MAHUT, Nicolas (FRA) and ROGER-VASSELIN, Edouard (FRA)

12 RAM, Rajeev (USA) and SALISBURY, Joe (GBR)

13 KRAWIETZ, Kevin (GER) and MIES, Andreas (GER)

14 MARACH, Oliver (AUT) and MELZER, Jurgen (AUT)

15 INGLOT, Dominic (GBR) and KRAJICEK, Austin (USA)

16 HAASE, Robin (NED) and NIELSEN, Frederik (DEN)

Doppio femminile

1 BABOS, Timea (HUN) and MLADENOVIC, Kristina (FRA)

2 KREJCIKOVA, Barbora (CZE) and SINIAKOVA, Katerina (CZE)

3 HSIEH, Su-Wei (TPE) and STRYCOVA, Barbora (CZE)

4 DABROWSKI, Gabriela (CAN) and XU, Yifan (CHN)

5 STOSUR, Samantha (AUS) and ZHANG, Shuai (CHN)

6 MERTENS, Elise (BEL) and SABALENKA, Aryna (BLR)

7 MELICHAR, Nicole (USA) and PESCHKE, Kveta (CZE)

8 GROENEFELD, Anna-Lena (GER) and SCHUURS, Demi (NED)

9 CHAN, Hao-Ching (TPE) and CHAN, Latisha (TPE)

10 AZARENKA, Victoria (BLR) and BARTY, Ashleigh (AUS)

11 HRADECKA, Lucie (CZE) and KLEPAC, Andreja (SLO)

12 FLIPKENS, Kirsten (BEL) and LARSSON, Johanna (SWE)

13 DUAN, Yingying (CHN) and ZHENG, Saisai (CHN)

14 KUDERMETOVA, Veronika (RUS) and OSTAPENKO, Jelena (LAT)

15 BEGU, Irina-Camelia (ROU) and NICULESCU, Monica (ROU)

16 ATAWO, Raquel (USA) and KICHENOK, Lyudmyla (UKR)