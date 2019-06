Roger Federer ironico: “Ogni giorno mi ricordano e mi dicono che sto diventando vecchio, ma può essere che in futuro si giocherà fino a 50 anni”

Roger Federer ha scherzato sulla carriera dei tennisti.

Dichiara Roger: “Goffin ha mostrato un grande tennis per tutta la settimana, sono un grande fan del suo stile di gioco. Abbiamo bisogno di giocatori come lui nel circuito e spero di ritrovarlo nella top10. Per quel che riguarda il torneo che ho conquistato, sono davvero felice di poter giocare ancora su questi livelli. Ogni giorno mi ricordano e mi dicono che sto diventando vecchio, ma può essere che in futuro si giocherà fino a 50 anni…», ha scherzato Roger.