Roger Federer dopo il successo ad Halle: “Ogni volta che ho vinto a Halle ho giocato bene a Wimbledon, ma so che non è una garanzia”

Roger Federer : “È incredibile. Non avrei mai pensato di farcela, il secondo turno e i quarti sono stati durissimi. Ho cercato di non pensarci troppo e di concentrarmi su ogni singola partita. È un trionfo molto speciale, che resterà per sempre.

Il tennis è uno sport duro, alla fine può sempre vincere uno solo, ma è importante non vedere tutto negativo solo perché si è persa una finale. Spero che David riesca a prendere tutti gli aspetti positivi da questa settimana”.

Ogni volta che ho vinto a Halle ho giocato bene a Wimbledon, ma so che non è una garanzia”.