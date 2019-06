Ad Halle Roger Federer vince il 102 esimo torneo in carriera. Decima affermazione nel torneo tedesco

La decina è completa. Battendo David Goffin (ATP 33) per 7-6 (7/2) 6-1 nella sua tredicesima finale sull’erba di Halle Roger Federer (3) ha conquistato il decimo successo nel torneo tedesco, arrivando a quota 102 vittorie sul circuito ATP.

Dopo un primo set molto equilibrato, in cui il belga si è fatto preferire al servizio non concedendo nemmeno una possibilità all’elvetico, Roger ha preso in mano le redini del confronto nel tie-break. Il 28enne di Liegi ha accusato il colpo, uscendo completamente di scena nella seconda frazione, con il rossocrociato che ha rubato la battuta al rivale nel primo, nel quinto e nel settimo gioco.

1. [1] Roger Federer vs David Goffin