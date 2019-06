Caos Scommesse: La Federazione spagnola difende Feliciano Lopez e Marc Lopez

Feliciano Lopez e Marc Lopez non sono soli nella lotta per povare la popria innocenza sulla presunta partita truccata a Wimbledon 2017. La Federazione spagnola di tennis ha annunciato il suo sostegno ai due giocatori dopo le rivelazioni del quotidiano spagnolo El Confidencial.

“Abbiamo espresso piena fiducia in entrambi i giocatori dopo le dichiarazioni che loro hanno inviato ai media dichiarando che hanno assoluto rispetto per l’integrità del tennis. Richiediamo anche “rispetto e presunzione di innocenza” e ribadiamo “piena fiducia nell’integrità di entrambi i tennisti”.

Ricodiamo che, secondo El Confidencial, Feliciano Lopez, ex top 15 e direttore del Masters 1000 di Madrid e Marc Lopez, che ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi in coppia con Rafa Nadal nel 2016, sono sospettate di aver perso di proposito una partita a Wimbledon 2017.

L’incontro in questione era contro Patrick Smith e Matt Reid, dove gli spagnoli hanno ceduto per 6-3, 6-7, 2-6 e 4-6. Durante questo incontro ci furono sospetti cambiamenti di quote, qualcosa che portò molti bookmakers a cancellare l’evento in questione.