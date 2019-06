Sabato Il Tennis In Piazza A Monreale: Dalle 17.30 esibizioni e Partite davanti Il Duomo

Il Duomo di Monreale farà da straordinario scenario sabato pomeriggio (22 giugno) alla seconda tappa stagionale del “Tennis in Piazza”, iniziativa promossa dalla Fit Sicilia e dal Comitato organizzatore dei “30^ Palermo Ladies Open”, Torneo del circuito WTA in programma dal 20 al 28 luglio prossimi al Country Club. Due mesi dopo il successo della manifestazione organizzata nell’aria adiacente il Teatro Politeama, maestri ed allievi dei circoli palermitani saranno di scena in Piazza Guglielmo II. Dalle 17.30 alle 19.30 tutti avranno la possibilità di avvicinarsi al tennis e provare a giocare nei campi che saranno realizzati a due passi dal Duomo.

“Ringraziamo gli organizzatori del ‘Tennis in Piazza’ che hanno inserito Monreale nel circuito delle iniziative promozionali sia di un Torneo importante come quello del Country che del tennis in generale – ha sottolineato il Sindaco della cittadina normanna, Alberto Arcidiacono – la manifestazione di sabato pomeriggio si inserisce a pieno titolo nella ‘Settimana dello Sport’ che si sta concludendo e che ha avuto un positivo riscontro grazie all’impegno di tutte le associazioni sportive della nostra città”.

Nel “Tennis in Piazza” a Monreale saranno coinvolti i circoli di Palermo e provincia guidati dai rispettivi maestri e coordinati dal consigliere della Fit Sicilia, Tanino Alfano, da Germano Di Mauro (tecnico di Microarea), Fabio Cocco (tecnico regionale) e Peppe Cobisi (fiduciario regionale per il tennis in carrozzina e disabilità intellettiva relazionale). Hanno, finora, aderito: Kalta, Circolo Tennis Palermo, TC3 Palermo/Tennis Libero, Country Club, TC2 Palermo, TC Bagheria, Sporting Club, Kalaja, Lions e Bari Centro. Grazie all’interessamento di Michelangelo Dell’Edera, Direttore dell’Istituto Superiore di Formazione del tennis “Roberto Lombardi”, saranno presenti in Piazza Guglielmo II a Monreale anche 5 Istruttori del Centro Federale di Trabia. Parteciperanno pure maestri ed allievi in rappresentanza della provincia di Trapani e della provincia diAgrigento. Uno dei campi che saranno ricavati in piazza sarà dedicato al tennis in carrozzina ed ai disabili intellettivi.

“Siamo soddisfatti e contenti per questo nuovo evento di tennis in piazza – ha detto il Presidente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli – Monreale è un luogo bellissimo e poter giocare davanti il meraviglioso Duomo, sarà un’emozione per tutti. Sarà un bel pomeriggio e siamo sicuri che la piazza di Monreale sarà piena di bambini. Dopo l’ottima riuscita in piazza Politeama, siamo sicuri che anche sabato andrà benissimo”.

L’evento, che sarà ripreso in diretta dalle telecamere di Supertennis, servirà a promuovere i “30^ Palermo Ladies Open”,il più importante torneo di tennis in Italia dopo gli Internazionali di Roma. Dotato di un montepremi di 250.000 dollari, avrà quale prima testa di serie, la numero 4 al mondo, Kiki Bertens. “Il Torneo è patrimonio dell’intero movimento sportivo siciliano – ha spiegato il Direttore del Torneo, Oliviero Palma – insieme alla Fit Sicilia siamo impegnati in una serie di attività che hanno l’obiettivo di promuovere gli Internazionali del Country ed il tennis siciliano. Siamo felici della possibilità di farlo in una Piazza unica come quella di Monreale, città che ci ha aperto le porte accogliendoci con grande entusiasmo”. (nr)