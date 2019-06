Wimbledon: Ecco le wild card annunciate oggi

Queste le wild card annunciate oggi dagli organizzatori del torneo di Wimbledon.

GENTLEMEN’S SINGLES

Marcos BAGHDATIS (CYP)

Jay CLARKE (GBR)

Paul JUBB (GBR)

James WARD (GBR)

To be announced

To be announced

To be announced

To be announced

LADIES’ SINGLES

Harriet DART (GBR)

Katie SWAN (GBR)

Iga SWIATEK (POL)

Heather WATSON (GBR)

To be announced

To be announced

To be announced

To be announced

GENTLEMEN’S DOUBLES

Liam BROADY (GBR) and Scott CLAYTON (GBR)

Jay CLARKE (GBR) and James WARD (GBR)

Daniel EVANS (GBR) and Lloyd GLASSPOOL (GBR)

Lleyton HEWITT (AUS) and Jordan THOMPSON (AUS)

Ken SKUPSKI (GBR) and John-Patrick SMITH (AUS)

To be announced

To be announced

LADIES’ DOUBLES

Naiktha BAINS (GBR) and Naomi BROADY (GBR)

Freya CHRISTIE (GBR) and Katie SWAN (GBR)

Harriet DART (GBR) and Katy DUNNE (GBR)

Sarah Beth GREY (GBR) and Eden SILVA (GBR)

To be announced

To be announced

To be announced