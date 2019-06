ITF Junior: Francesco Maestrelli finalista nel J1 in Germania. Successi nel doppio per e Luca Nardi e Lorenzo Rottoli in Germania e per Fausto Tabacco in Polonia. Gabriele Piraino vince l’Avvenire under 16

Settimana con molti ragazze e ragazzi italiani impegnati nelle prove scolastiche di fine anno e quindi pochi tennisti impegnati nel circuito ITF junior, ma sono comunque arrivati risultati molto positivi per il movimento tennistico italiano soprattutto dalla Germania dove si è disputato un importante torneo di grado 1 che ha visto il raggiungimento della finale da parte di Francesco Maestrelli che è stato sconfitto alla partita decisiva dal francese Mayot per 7-5 6-4.

Nello stesso torneo doppietta italiana nel doppio maschile grazie alla vittoria finale della coppia formata da Luca Nardi e Lorenzo Rottoli che hanno superato in finale l’altra coppia tutta italiana formata da Francesco Maestrelli e Samuel Ruggeri.

Nello stesso torneo altri buoni risultati anche in singolare con le semifinali di Luca Nardi e Matteo Gigante e il terzo turno di Lorenzo Rottoli e Samuel Ruggeri, non si è qualificato Riccardo di Vita. Nel femminile dello stesso torneo, primo turno per Sara Donnini e Caterina Odorizzi.

L’altra vittoria della settimana è arrivata dal doppio nel torneo J2 che si è disputato in Polonia. Fausto Tabacco ha vinto giocando in coppia con il rumeno Gima. Nel singolare dello stesso torneo secondo turno per lo stesso Fausto Tabacco mentre non si è qualificato Gianni Biagianti.

In Svizzera, torneo J3, secondo turno per Federico Serena, primo turno per Mattia Bernardi, Marcello Serafini e Federico Ruggeri. Nel femminile dello stesso torneo primo turno per Greta Schieroni, non si sono qualificate Rubina de Ponti e Rachele Zingale.

In Olanda, torneo J5, quarti di finale per Gabriele Bombara, in Montenegro (J5) secondo turno per Pietro Orlando Fellin e in Ecuador (sempre J5) secondo turno per Fabricio Custode.

Infine ricordiamo che questa settimana si è svolto a Milano il torneo Avvenire, di categoria 1, uno dei più importanti a livello di under 16, del circuito Tennis Europe. Ottima prova degli italiani che sono arrivati a contendersi una finale nel torneo maschile. Alla fine ha vinto Gabriele Piraino che ha superato in finale Niccolò Ciavarella. Nel femminile, torneo vinto dalla svizzera Scilipoti in finale sulla francese Ciric Bagaric. La più brava delle nostre è stata Giulia Martinelli arrivata sino in semifinale.

Paolo Angella