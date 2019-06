Challenger Bratislava: Il Main Draw. Un azzurro al via

Challenger Bratislava CH | Terra | e69.280 – Parte Alta

(1) Klizan, Martin vs Bye

(WC) Lehecka, Jiri vs Qualifier

Granollers, Gerard vs Safiullin, Roman

Bye vs (16) Nagal, Sumit

(10) Benchetrit, Elliot vs Bye

Serdarusic, Nino vs Pavlasek, Adam

Jahn, Jeremy vs Simon, Tobias

Bye vs (5) Martin, Andrej

(4) Kovalik, Jozef vs Bye

Bangoura, Sekou vs Qualifier

(WC) Forejtek, Jonas vs (ITF) Mansouri, Skander

Bye vs (15) Ignatik, Uladzimir

(12) Miedler, Lucas vs Bye

(ITF) Kopriva, Vit vs (WC) Klein, Lukas

(WC) Makk, Peter vs Ojeda Lara, Ricardo

Bye vs (8) Gombos, Norbert

Challenger Bratislava CH | Terra | e69.280 – Parte Bassa

(7) Balazs, Attila vs Bye

(ITF) Heller, Peter vs (ITF) Vanneste, Jeroen

Karatsev, Aslan vs Dima, Dragos

Bye vs (11) Kolar, Zdenek

(14) Oliveira, Goncalo vs Bye

Brkic, Tomislav vs Ferreira Silva, Frederico

Safranek, Vaclav vs Grenier, Hugo

Bye vs (3) Moutet, Corentin

(6) Rola, Blaz vs Bye

(ITF) Rondoni, Pietro vs Hassan, Benjamin

Fanselow, Sebastian vs Molcan, Alex

Bye vs (9) Vatutin, Alexey

(13) Safwat, Mohamed vs Bye

(WC) Juras, David vs Patael, Ben

Arevalo, Marcelo vs Gojo, Borna

Bye vs (2) Laaksonen, Henri