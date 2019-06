Combined s’Hertogenbosch: LIVE i risultati del Day 5

Combined s’Hertogenbosch – 2° Turno – Quarti di Finale

Centre – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Cristian Garin vs [2/WC] Borna Coric



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Kiki Bertens vs [WC] Arantxa Rus



WTA 's-Hertogenbosch Kiki Bertens [1] Kiki Bertens [1] 40 7 4 Arantxa Rus • Arantxa Rus 15 5 3 2 palle break Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 A. Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Bertens 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Bertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 K. Bertens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Rus 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 2-5 → 3-5 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 A. Rus 0-15 15-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 K. Bertens 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 1-3 → 1-4 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 K. Bertens 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 A. Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1

3. [5] David Goffin vs Adrian Mannarino (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Kiki Bertens OR [WC] Arantxa Rus vs [Q] Paula Badosa Gibert OR Natalia Vikhlyantseva (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Kirsten Flipkens vs [Q] Elena Rybakina



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Polona Hercog vs Alison Riske



WTA 's-Hertogenbosch Polona Hercog Polona Hercog A 4 4 Alison Riske • Alison Riske 40 6 5 Palla break Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 P. Hercog 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Hercog 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Hercog 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Hercog 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Riske 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 P. Hercog 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 P. Hercog 0-15 0-30 0-40 df df 2-2 → 2-3 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 P. Hercog 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Riske 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 P. Hercog 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Greet Minnen vs Veronika Kudermetova



Il match deve ancora iniziare

3. Polona Hercog OR Alison Riske vs Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Alex de Minaur vs Jordan Thompson (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Nicolas Jarry vs Mikhail Kukushkin OR [8] Richard Gasquet



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Mikhail Kukushkin vs [8] Richard Gasquet



ATP 's-Hertogenbosch Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 0 4 2 Richard Gasquet [8] • Richard Gasquet [8] 0 6 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Gasquet 2-1 M. Kukushkin 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Kukushkin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Robin Haase / Jean-Julien Rojer vs Marcus Daniell / Wesley Koolhof (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Dominic Inglot / Austin Krajicek vs Alex de Minaur / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Paula Badosa Gibert vs Natalia Vikhlyantseva



Il match deve ancora iniziare

2. Lesia Tsurenko / Yafan Wang vs [4] Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic



Il match deve ancora iniziare

3. Georgina Garcia Perez / Fanny Stollar vs [2] Kiki Bertens / Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare