Stagione finita per Mackenzie McDonald

A 24 anni, Mackenzie McDonald vive una delle fasi più complicate della sua carriera nel circuito mondiale. Il numero 65 del mondo si sta riprendendo da un infortunio e non giocherà più per il 2019.

McDonald è stato operato mercoledì alla coscia e ora ha un grande obiettivo di ritornare in campo nel 2020.

L’americano ha giocato al Roland Garros e perso al primo turno contro Yoshihito Nishioka in cinque set – ma ora ha optato per un intervento chirurgico per recuperare pienamente da questo problema fisico.