Challenger Shymkent: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Travaglia e Giustino ai quarti di finale. Fuori Bonadio (VIDEO)

Quarti di Finale

(15)Daniel Gimeno Traver (ESP) vs (Q)Alejandro Tabilo (CAN)(3)Andrej Martin (SVK) vs (7)Aleksandr Nedovyesov (KAZ)(11)Federico Coria (ARG) vs (4)Lorenzo Giustino (ITA)Nicola Kuhn (ESP) vs (2)Stefano Travaglia (ITA)

Ottavi di Finale

CENTRE COURT – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 10:30)

1. [12] Steven Diez vs [7] Aleksandr Nedovyesov



CH Shymkent 2 Steven Diez [12] Steven Diez [12] 6 3 3 Aleksandr Nedovyesov [7] Aleksandr Nedovyesov [7] 1 6 6 Vincitore: A. NEDOVYESOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Diez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Diez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Diez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 S. Diez 0-15 0-30 3-4 → 3-5 A. Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Diez 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Diez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Diez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Malek Jaziri vs [15] Daniel Gimeno-Traver



CH Shymkent 2 Malek Jaziri [1] Malek Jaziri [1] 1 5 Daniel Gimeno-Traver [15] Daniel Gimeno-Traver [15] 6 7 Vincitore: D. GIMENO-TRAVER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Jaziri 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-3 → 5-4 D. Gimeno-Traver 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Gimeno-Traver 0-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Gimeno-Traver 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Gimeno-Traver 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [13] Kaichi Uchida vs [4] Lorenzo Giustino



CH Shymkent 2 Kaichi Uchida [13] Kaichi Uchida [13] 3 2 Lorenzo Giustino [4] Lorenzo Giustino [4] 6 6 Vincitore: L. GIUSTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 K. Uchida 0-15 15-40 df 2-4 → 2-5 L. Giustino 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Uchida 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Giustino 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Uchida 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Max Purcell / Akira Santillan vs Timur Khabibulin / Vladyslav Manafov



CH Shymkent 2 Max Purcell / Akira Santillan Max Purcell / Akira Santillan 30 6 3 Timur Khabibulin / Vladyslav Manafov • Timur Khabibulin / Vladyslav Manafov 30 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Khabibulin / Manafov 15-0 15-15 30-15 30-30 3-3 M. Purcell / Santillan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Khabibulin / Manafov 0-15 15-40 1-3 → 2-3 M. Purcell / Santillan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 T. Khabibulin / Manafov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Purcell / Santillan 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 T. Khabibulin / Manafov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Purcell / Santillan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Khabibulin / Manafov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Purcell / Santillan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Khabibulin / Manafov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 M. Purcell / Santillan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Khabibulin / Manafov 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Purcell / Santillan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Khabibulin / Manafov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell / Santillan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 T. Khabibulin / Manafov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

COURT 11 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 10:30)

1. [14] Goncalo Oliveira vs [2] Stefano Travaglia



CH Shymkent 2 Goncalo Oliveira [14] Goncalo Oliveira [14] 3 3 Stefano Travaglia [2] Stefano Travaglia [2] 6 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Oliveira 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Oliveira 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Oliveira 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 G. Oliveira 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-3 → 3-3 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Oliveira 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Andrej Martin vs Nino Serdarusic



CH Shymkent 2 Andrej Martin [3] Andrej Martin [3] 6 6 Nino Serdarusic Nino Serdarusic 3 4 Vincitore: A. MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 A. Martin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Martin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. Martin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 A. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [8] Pedja Krstin vs [11] Federico Coria



CH Shymkent 2 Pedja Krstin [8] Pedja Krstin [8] 4 1 Federico Coria [11] Federico Coria [11] 6 6 Vincitore: F. CORIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 1-6 P. Krstin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 1-4 P. Krstin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Krstin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Krstin 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 P. Krstin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 4-2 → 4-3 P. Krstin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Coria 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 3-2 P. Krstin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Krstin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

4. Nikola Cacic / Tsung-Hua Yang vs [3] Ariel Behar / Gonzalo Escobar



CH Shymkent 2 Nikola Cacic / Tsung-Hua Yang Nikola Cacic / Tsung-Hua Yang 4 7 11 Ariel Behar / Gonzalo Escobar [3] Ariel Behar / Gonzalo Escobar [3] 6 5 9 Vincitori: CACIC / YANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 A. Behar / Escobar 1-0 N. Cacic / Yang 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 9-8 9-9 10-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Behar / Escobar 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 N. Cacic / Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 N. Cacic / Yang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Cacic / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Cacic / Yang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Behar / Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 N. Cacic / Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Cacic / Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Behar / Escobar 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Cacic / Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Cacic / Yang 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Cacic / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 N. Cacic / Yang 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Cacic / Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

COURT 8 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 10:30)

1. [Q] Alejandro Tabilo vs [6] Marc Polmans



CH Shymkent 2 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 6 Marc Polmans [6] Marc Polmans [6] 3 0 Vincitore: A. TABILO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 6-0 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 A. Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Polmans 0-15 df 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Polmans 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [ITF] Riccardo Bonadio vs Nicola Kuhn



CH Shymkent 2 Riccardo Bonadio Riccardo Bonadio 6 4 4 Nicola Kuhn Nicola Kuhn 4 6 6 Vincitore: N. KUHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Kuhn 15-0 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Kuhn 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Kuhn 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Kuhn 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-0 → 2-1 N. Kuhn 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 N. Kuhn 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Kuhn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Kuhn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Goncalo Oliveira / Andrei Vasilevski vs Andre Goransson / Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 10:00)



CH Shymkent 2 Goncalo Oliveira / Andrei Vasilevski [1] Goncalo Oliveira / Andrei Vasilevski [1] 5 3 Andre Goransson / Marc-Andrea Huesler Andre Goransson / Marc-Andrea Huesler 7 6 Vincitori: GORANSSON / HUESLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Goransson / Huesler 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Oliveira / Vasilevski 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 A. Goransson / Huesler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Oliveira / Vasilevski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Goransson / Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 G. Oliveira / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Goransson / Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Oliveira / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Goransson / Huesler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Oliveira / Vasilevski 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Goransson / Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Oliveira / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Goransson / Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 G. Oliveira / Vasilevski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 4-4 A. Goransson / Huesler 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-2 → 4-3 G. Oliveira / Vasilevski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Goransson / Huesler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 G. Oliveira / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 A. Goransson / Huesler 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 G. Oliveira / Vasilevski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Goransson / Huesler 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. [4] Evan King / Hunter Reese vs Andrej Martin / Hans Podlipnik-Castillo