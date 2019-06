Wimbledon: Entry list Qualificazioni Femminili. Saranno 4 le azzurre ai nastri di partenza

Wimbledon Q, UK Grand Slam

Date: 6/24/2019 Original Cut Off: 227 Ranking Date: 6/3/2019

103 Jorovic, Ivana (SRB)

104 Swiatek, Iga (POL)

105 Jakupovic, Dalila (SLO)

106 Zhu, Lin (CHN)

107 Kumkhum, Luksika (THA)

108 Doi, Misaki (JPN)

110 Watson, Heather (GBR)

111 Davis, Lauren (USA)

112 Pliskova, Kristyna (CZE)

113 McHale, Christina (USA)

114 Bonaventure, Ysaline (BEL)

115 Gibbs, Nicole (USA)

116 Begu, Irina-Camelia (ROU)

117 Blinkova, Anna (RUS)

118 Bouzkova, Marie (CZE)

119 Osuigwe, Whitney (USA)

120 Vikhlyantseva, Natalia (RUS)

121 Hibino, Nao (JPN)

123 Bogdan, Ana (ROU)

124 Haddad Maia, Beatriz (BRA)

125 Danilovic, Olga (SRB)

126 Smitkova, Tereza (CZE)

128 Badosa Gibert, Paula (ESP)

129 Lepchenko, Varvara (USA)

130 Rus, Arantxa (NED)

131 Juvan, Kaja (SLO)

132 Hon, Priscilla (AUS)

133 Wang, Xiyu (CHN)

134 Vickery, Sachia (USA)

135 Peng, Shuai (CHN)

136 Glushko, Julia (ISR)

137 Bolsova, Aliona (ESP)

138 Dart, Harriet (GBR)

140 Perrin, Conny (SUI)

141 Rybakina, Elena (KAZ)

142 Niculescu, Monica (ROU)

143 Korpatsch, Tamara (GER)

144 Flink, Varvara (RUS)

145 Marino, Rebecca (CAN)

146 Kalinskaya, Anna (RUS)

147 Lottner, Antonia (GER)

148 Babos, Timea (HUN)

149 Minnen, Greet (BEL)

150 Kiick, Allie (USA)

151 Kalinina, Anhelina (UKR)

152 Gorgodze, Ekaterine (GEO)

153 Wickmayer, Yanina (BEL)

154 Di Lorenzo, Francesca (USA)

155 Martincova, Tereza (CZE)

156 Trevisan, Martina

157 Birrell, Kimberly (AUS)

157 Tig, Patricia Maria (ROU) SR

158 Liu, Claire (USA)

159 Samsonova, Liudmila (RUS)

160 Han, Xinyun (CHN)

161 Schoofs, Bibiane (NED)

162 Frech, Magdalena (POL)

163 Lao, Danielle (USA)

164 Gatto-Monticone, Giulia

164 Dodin, Oceane (FRA) SR

165 Bara, Irina (ROU)

166 Paquet, Chloe (FRA)

167 Zhuk, Sofya (RUS)

168 Li, Ann (USA)

169 Sharipova, Sabina (UZB)

170 Raina, Ankita (IND)

171 Cepede Royg, Veronica (PAR)

172 Larsson, Johanna (SWE)

173 Ahn, Kristie (USA)

174 Tomova, Viktoriya (BUL)

175 In-Albon, Ylena (SUI)

176 Anderson, Robin (USA)

177 Hogenkamp, Richel (NED)

178 Garcia Perez, Georgina (ESP)

179 Bondar, Anna (HUN)

181 Liang, En-Shuo (TPE)

182 Kovinic, Danka (MNE)

183 Haas, Barbara (AUT)

184 Cepelova, Jana (SVK)

185 Ponchet, Jessika (FRA)

186 Di Giuseppe, Martina

187 Kawa, Katarzyna (POL)

188 Grammatikopoulou, Valentini (GRE)

190 Savinykh, Valeria (RUS)

191 Ormaechea, Paula (ARG)

192 McNally, Caty (USA)

193 Shinikova, Isabella (BUL)

194 Liu, Fangzhou (CHN)

195 Kerkhove, Lesley (NED)

196 Dolehide, Caroline (USA)

197 Hives, Zoe (AUS)

198 Sramkova, Rebecca (SVK)

199 Mrdeza, Tereza (CRO)

200 Zaja, Anna (GER)

201 Stollar, Fanny (HUN)

202 Zavatska, Katarina (UKR)

203 Kucova, Kristina (SVK)

204 Zhang, Kai-Lin (CHN)

206 Kostyuk, Marta (UKR)

207 Perez, Ellen (AUS)

208 Swan, Katie (GBR)

209 Karatantcheva, Sesil (BUL)

210 Paolini, Jasmine

212 Zanevska, Maryna (BEL)

213 Eraydin, Basak (TUR)

214 Muhammad, Asia (USA)

215 Zimmermann, Kimberley (BEL)

216 Xun, Fang Ying (CHN)

217 Radanovic, Dejana (SRB)

218 Bolkvadze, Mariam (GEO)

219 Ruse, Elena-Gabriela (ROU)

220 McPhee, Kaylah (AUS)

221 Aiava, Destanee (AUS)

222 Thandi, Karman (IND)

223 Ozgen, Pemra (TUR)

224 Khazaniuk, Deniz (ISR)

225 Shimizu, Ayano (JPN)

226 Lu, Jia-Jing (CHN)

227 Cadantu, Alexandra (ROU)

Alternates

119 ZARYCKA, Anastasia (CZE) 228

1 SERBAN, Raluca (ROU) 229

2 RODIONOVA, Arina (AUS) 231

3 MA, Shuyue (CHN) 232

4 XU, Shilin (CHN) 233

5 GEORGES, Myrtille (FRA) 234

6 BAINS, Naiktha (GBR) 235

7 HESSE, Amandine (FRA) 236

8 BUYUKAKCAY, Cagla (TUR) 237

9 NARA, Kurumi (JPN) 238

10 ZHANG, Yuxuan (CHN) 239

11 LOEB, Jamie (USA) 240

12 BUCSA, Cristina (ESP) 241

13 IVAKHNENKO, Valentyna (RUS) 243

14 GALFI, Dalma (HUN) 244

15 ROGOWSKA, Olivia (AUS) 245

16 STEFKOVA, Barbora (CZE) 246

17 KUWATA, Hiroko (JPN) 247

18 SEBOV, Katherine (CAN) 248

19 CRISTIAN, Jaqueline (ROU) 249

20 LEMOINE, Quirine (NED) 250

21 STOJANOVIC, Nina (SRB) 252

22 PARRIZAS DIAZ, Nuria (ESP) 253

23 KOBORI, Momoko (JPN) 254

24 CHIRICO, Louisa (USA) 256

25 BENOIT, Marie (BEL) 257

26 CABRERA, Lizette (AUS) 258

27 VON DEICHMANN, Kathinka (LIE) 260

28 KRATZER, Ashley (USA) 261

29 DUNNE, Katy (GBR) 262

30 DUAN, Yingying (CHN) 263

31 OZAKI, Risa (JPN) 264

32 TAN, Harmony (FRA) 265

33 ZARAZUA, Renata (MEX) 266

34 MARCINKEVICA, Diana (LAT) 268

35 GOVORTSOVA, Olga (BLR) 270

36 PODOROSKA, Nadia (ARG) 272

37 RADWANSKA, Urszula (POL) 273

38 INGLIS, Maddison (AUS) 274

39 JAKSIC, Jovana (SRB) 275

40 HIBI, Mayo (JPN) 276

41 SEGUEL, Daniela (CHI) 278

42 YADLAPALLI, Pranjala (IND) 280

43 ARCONADA, Usue Maitane (USA) 281

44 GRYMALSKA, Anastasia 282

45 GRABHER, Julia (AUT) 285

46 LUKAS, Tena (CRO) 286

47 ERRANI, Sara 287

48 STRAKHOVA, Valeriya (UKR) 288

49 HRADECKA, Lucie (CZE) 290

50 LU, Jing-Jing (CHN) 292

51 IMANISHI, Miharu (JPN) 293

52 PIERI, Jessica 296

53 LISICKI, Sabine (GER) 297

54 EIKERI, Ulrikke (NOR) 298

55 MELNIKOVA, Marina (RUS) 299

56 TAYLOR, Gabriella (GBR) 301

57 JANI, Reka-Luca (HUN) 302

58 SANCHEZ, Maria (USA) 303

59 KOSTIC, Natalija (SRB) 304

60 OKAMURA, Kyoka (JPN) 305

61 NAMIGATA, Junri (JPN) 306

62 PLIPUECH, Peangtarn (THA) 307

63 PITER, Katarzyna (POL) 310

64 FETT, Jana (CRO) 318

65 GERLACH, Katharina (GER) 320

66 JANG, Su Jeong (KOR) 325

67 MURAMATSU, Chihiro (JPN) 327

68 KAJI, Haruka (JPN) 332

69 GLEASON, Quinn (USA) 333

70 CHWALINSKA, Maja (POL) 334

71 HOZUMI, Eri (JPN) 336

72 BAI, Alison (AUS) 339

73 UDVARDY, Panna (HUN) 350

74 YOU, Xiaodi (CHN) 354

75 HONTAMA, Mai (JPN) 355

76 OSAKA, Mari (JPN) 359

77 RAMIALISON, Irina (FRA) 363

78 INOUE, Miyabi (JPN) 364

79 MYERS, Abbie (AUS) 367

80 MANASSE, Maegan (USA) 372

81 KOMARDINA, Anastasiya (RUS) 387

82 SEKULIC, Sarah-Rebecca (GER) 388

83 POZNIKHIRENKO, Ganna (UKR) 397

84 BROADY, Naomi (GBR) 406

85 CHANG, Hanna (USA) 426

86 HONCOVA, Michaela (SVK) 438

87 GUTIERREZ CARRASCO, Maria (ESP) 442

88 NAYDENOVA, Aleksandrina (BUL) 444

89 JONES, Francesca (GBR) 455

90 HANATANI, Nagi (JPN) 459

91 SHIBAHARA, Ena (USA) 475

92 HERAZO GONZALEZ, Maria Fernanda (COL) 476

93 VORACOVA, Renata (CZE) 495