Roger Federer e le dichiarazioni del direttore del torneo di Halle su quando si ritirerà

“Sembra quasi scontato che Roger Federer giochi ad Halle ogni anno” queste le parole del direttore del torneo Ralf Weber, “ma molti 500 non avranno mai la possibilità di portarlo. Averlo qui è speciale. La gente arriva da tutto il mondo per guardarlo. Sono rimasti pochi biglietti per le fasi finali del torneo di quest’anno”.

Tutti se lo chiedono, ma nessuno lo sa quando Roger si ritirerà. Quando Roger appenderà effettivamente la racchetta al chiodo? “Una volta mi ha detto che dipende dalla sua salute e dalla forma fisica. Finché può vincere titoli e battere i migliori, non penso si fermerà di colpo. Ecco perché penso che tornerà nel 2020 e forse nel 2021. Halle è l’unico torneo ad avere un contratto a vita con Federer”.