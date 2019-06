WTA Nottingham: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali e Turno Decisivo. In campo Giulia Gatto Monticone

WTA Nottingham International | Erba | $250.000 – 1° Turno Q – TDQ Quali

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Tereza Martincova vs [WC] Tara Moore



WTA Nottingham Tereza Martincova [2] Tereza Martincova [2] 0 0 Tara Moore • Tara Moore 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Moore 0-0

2. [WC] Freya Christie vs [12] Valeria Savinykh



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Magdalena Frech vs [WC] Eden Silva



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Tereza Martincova OR [WC] Tara Moore vs Shilin Xu OR [7] Giulia Gatto-Monticone



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Magdalena Frech OR [WC] Eden Silva vs Caroline Dolehide OR [9] Veronica Cepede Royg



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Kimberly Birrell vs Ellen Perez



WTA Nottingham Kimberly Birrell [3] Kimberly Birrell [3] 0 0 Ellen Perez • Ellen Perez 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Perez 0-0

2. [6] Danielle Lao vs [WC] Sarah Beth Grey



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Chloe Paquet vs Mariam Bolkvadze



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Liudmila Samsonova OR Shuyue Ma vs [WC] Freya Christie OR [12] Valeria Savinykh



Il match deve ancora iniziare

5. [Alt] Chloe Paquet OR Mariam Bolkvadze vs Elena-Gabriela Ruse OR [10] Jana Cepelova



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kai-Lin Zhang vs [8] Ankita Raina



WTA Nottingham Kai-Lin Zhang Kai-Lin Zhang 0 0 Ankita Raina [8] • Ankita Raina [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Raina 0-0

2. Kaylah Mcphee vs [11] Jessika Ponchet



Il match deve ancora iniziare

3. Elena-Gabriela Ruse vs [10] Jana Cepelova



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Danielle Lao OR [WC] Sarah Beth Grey vs Kaylah Mcphee OR [11] Jessika Ponchet



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Shilin Xu vs [7] Giulia Gatto-Monticone



WTA Nottingham Shilin Xu Shilin Xu 0 0 Giulia Gatto-Monticone [7] • Giulia Gatto-Monticone [7] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Gatto-Monticone 0-0

2. [4] Liudmila Samsonova vs Shuyue Ma



Il match deve ancora iniziare

3. Caroline Dolehide vs [9] Veronica Cepede Royg



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Kimberly Birrell OR Ellen Perez vs Kai-Lin Zhang OR [8] Ankita Raina



Il match deve ancora iniziare