Challenger Shymkent: Il Tabellone Principali. Tre azzurri al via. Travaglia e Giustino teste di serie
Challenger Shymkent 2 CH | Terra | $54.160 – Parte Alta
(1) Jaziri, Malek vs Bye
Collarini, Andrea vs (WC) Skatov, Timofey
(ITF) Fayziev, Sanjar vs King, Evan
Bye vs (15) Gimeno-Traver, Daniel
(9) Karlovskiy, Evgeny vs Bye
Kotov, Pavel vs Qualifier
(ITF) Mansouri, Skander vs Qualifier
Bye vs (6) Polmans, Marc
(3) Martin, Andrej vs Bye
Yevseyev, Denis vs Wu, Tung-Lin
(ITF) Kravchuk, Konstantin vs Serdarusic, Nino
Bye vs (16) Purcell, Max
(12) Diez, Steven vs Bye
Robredo, Tommy vs (WC) Golubev, Andrey
(WC) Kirkin, Ergi vs Sakharov, Gleb
Bye vs (7) Nedovyesov, Aleksandr
Challenger Shymkent 2 CH | Terra | $54.160 – Parte Bassa
(8) Krstin, Pedja vs Bye
Vukic, Aleksandar vs (WC) Tashbulatov, Dostanbek
Vilella Martinez, Mario vs Brkic, Tomislav
Bye vs (11) Coria, Federico
(13) Uchida, Kaichi vs Bye
(WC) Fomin, Sergey vs Muller, Alexandre
(Alt) Pavic, Ante vs (ITF) Crepatte, Baptiste
Bye vs (4) Giustino, Lorenzo
(5) Hanfmann, Yannick vs Bye
Yang, Tsung-Hua vs (ITF) Bonadio, Riccardo
Safiullin, Roman vs Kuhn, Nicola
Bye vs (10) Santillan, Akira
(14) Oliveira, Goncalo vs Bye
Cid Subervi, Roberto vs Barrios Vera, Marcelo Tomas
Huesler, Marc-Andrea vs (Alt) Escobar, Gonzalo
Bye vs (2) Travaglia, Stefano
3 commenti
Travaglia
Martin
Jaziri
Giustino
Karlovsiy
Robredo
Krstin
Hanfmann
Nedovyesov
Travaglia
Jaziri
Giustino
Polmans
Serdarusic
Krstin
Kuhn
martin
muller
polmans
travaglia
collarini
diez
krstin
hanfmann