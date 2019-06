Challenger Shymkent: Il Tabellone Principali. Tre azzurri al via. Travaglia e Giustino teste di serie

Challenger Shymkent 2 CH | Terra | $54.160 – Parte Alta

(1) Jaziri, Malek vs Bye

Collarini, Andrea vs (WC) Skatov, Timofey

(ITF) Fayziev, Sanjar vs King, Evan

Bye vs (15) Gimeno-Traver, Daniel

(9) Karlovskiy, Evgeny vs Bye

Kotov, Pavel vs Qualifier

(ITF) Mansouri, Skander vs Qualifier

Bye vs (6) Polmans, Marc

(3) Martin, Andrej vs Bye

Yevseyev, Denis vs Wu, Tung-Lin

(ITF) Kravchuk, Konstantin vs Serdarusic, Nino

Bye vs (16) Purcell, Max

(12) Diez, Steven vs Bye

Robredo, Tommy vs (WC) Golubev, Andrey

(WC) Kirkin, Ergi vs Sakharov, Gleb

Bye vs (7) Nedovyesov, Aleksandr

Challenger Shymkent 2 CH | Terra | $54.160 – Parte Bassa

(8) Krstin, Pedja vs Bye

Vukic, Aleksandar vs (WC) Tashbulatov, Dostanbek

Vilella Martinez, Mario vs Brkic, Tomislav

Bye vs (11) Coria, Federico

(13) Uchida, Kaichi vs Bye

(WC) Fomin, Sergey vs Muller, Alexandre

(Alt) Pavic, Ante vs (ITF) Crepatte, Baptiste

Bye vs (4) Giustino, Lorenzo

(5) Hanfmann, Yannick vs Bye

Yang, Tsung-Hua vs (ITF) Bonadio, Riccardo

Safiullin, Roman vs Kuhn, Nicola

Bye vs (10) Santillan, Akira

(14) Oliveira, Goncalo vs Bye

Cid Subervi, Roberto vs Barrios Vera, Marcelo Tomas

Huesler, Marc-Andrea vs (Alt) Escobar, Gonzalo

Bye vs (2) Travaglia, Stefano