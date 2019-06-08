Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Shymkent: Il Tabellone Principali. Tre azzurri al via. Travaglia e Giustino teste di serie

08/06/2019 12:20 3 commenti
Stefano Travaglia classe 1991
Stefano Travaglia classe 1991

KAZ Challenger Shymkent 2 CH | Terra | $54.160 – Parte Alta
(1) Jaziri, Malek TUN vs Bye
Collarini, Andrea ARG vs (WC) Skatov, Timofey KAZ
(ITF) Fayziev, Sanjar UZB vs King, Evan USA
Bye vs (15) Gimeno-Traver, Daniel ESP

(9) Karlovskiy, Evgeny RUS vs Bye
Kotov, Pavel RUS vs Qualifier
(ITF) Mansouri, Skander TUN vs Qualifier
Bye vs (6) Polmans, Marc AUS

(3) Martin, Andrej SVK vs Bye
Yevseyev, Denis KAZ vs Wu, Tung-Lin TPE
(ITF) Kravchuk, Konstantin RUS vs Serdarusic, Nino CRO
Bye vs (16) Purcell, Max AUS

(12) Diez, Steven CAN vs Bye
Robredo, Tommy ESP vs (WC) Golubev, Andrey KAZ
(WC) Kirkin, Ergi TUR vs Sakharov, Gleb FRA
Bye vs (7) Nedovyesov, Aleksandr KAZ

KAZ Challenger Shymkent 2 CH | Terra | $54.160 – Parte Bassa
(8) Krstin, Pedja SRB vs Bye
Vukic, Aleksandar AUS vs (WC) Tashbulatov, Dostanbek KAZ
Vilella Martinez, Mario ESP vs Brkic, Tomislav BIH
Bye vs (11) Coria, Federico ARG

(13) Uchida, Kaichi JPN vs Bye
(WC) Fomin, Sergey UZB vs Muller, Alexandre FRA
(Alt) Pavic, Ante CRO vs (ITF) Crepatte, Baptiste FRA
Bye vs (4) Giustino, Lorenzo ITA

(5) Hanfmann, Yannick GER vs Bye
Yang, Tsung-Hua TPE vs (ITF) Bonadio, Riccardo ITA
Safiullin, Roman RUS vs Kuhn, Nicola ESP
Bye vs (10) Santillan, Akira AUS

(14) Oliveira, Goncalo POR vs Bye
Cid Subervi, Roberto DOM vs Barrios Vera, Marcelo Tomas CHI
Huesler, Marc-Andrea SUI vs (Alt) Escobar, Gonzalo ECU
Bye vs (2) Travaglia, Stefano ITA

3 commenti

mmarco82 08-06-2019 15:04

Travaglia

Martin

Jaziri
Giustino

Karlovsiy
Robredo
Krstin
Hanfmann

 3
Replica | Quota | 0
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miky85 08-06-2019 14:17

Nedovyesov

Travaglia

Jaziri
Giustino

Polmans
Serdarusic
Krstin
Kuhn

 2
Replica | Quota | 0
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brizz 08-06-2019 12:33

martin

muller

polmans
travaglia

collarini
diez
krstin
hanfmann

 1
Replica | Quota | 0
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