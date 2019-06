Roger Federer e Rafael Nadal si scambiano i complimenti a vicenda: Roger “È il migliore giocatore della storia sulla terra battuta e posso tranquillamente accettare questa sconfitta”. Nadal “E’ probabilmente il migliore di sempre e per me affrontarlo è sempre un piacere”

Rafael Nadal : “Roger è incredibile, gioca a questo livello a 37 anni.

E’ probabilmente il migliore di sempre e per me affrontarlo è sempre un piacere. E’ stata una partita difficile, come sempre contro Roger. Oggi anche per via del forte vento. Ma sono felice di tornare in finale a Parigi, nel torneo più importante della mia carriera”.

Roger Federer : “La delusione è minima. Ho 37 anni, so gestire queste situazioni e stasera non piangerò. Metteranno un tetto e dopo questo tetto prenderà il volo (sorride). C’era talmente tanto vento che stasera io e Rafa dovremo lavarci per bene gli occhi per vedere quello che abbiamo nel piatto a cena”.

Rafa oggi è stato migliore di me, non c’è alcun dubbio

“Non è mai divertente perdere in tre set. Avrei voluto fare un po’ meglio, ma ho avuto soltanto delle piccole occasioni. Il grande rimpianto è di aver ceduto il servizio sul 2-0 nel secondo set quando avevo il vento a favore. Andando sul 3-0, avrei potuto vincere il set e magari sarebbe cambiato qualcosa. Anche se Rafa ha mostrato di essere più in confidenza di me con il vento. È il migliore giocatore della storia sulla terra battuta e posso tranquillamente accettare questa sconfitta”.