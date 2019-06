ATP Stoccarda e s’Hertogenbosch: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana 10-16 Giugno 2019

ATP 250 STUTTGART (G) €679,015 /28 Q16

ATP 250 ‘s-HERTOGENBOSCH (G) €635,750 /28 Q16

Stuttgart, Germany ATP 250

Date: 6/10/2019 Original Cut Off: 55 Ranking Date: 4/29/2019

13 Khachanov, Karen (RUS)

14 Medvedev, Daniil (RUS)

16 Raonic, Milos (CAN)

17 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

18 Monfils, Gael (FRA)

20 Shapovalov, Denis (CAN)

28 Simon, Gilles (FRA)

29 Djere, Laslo (SRB)

30 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

33 Wawrinka, Stan (SUI)

34 Kyrgios, Nick (AUS)

34 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) PR

35 Fucsovics, Marton (HUN)

37 Berrettini, Matteo

38 Carreno Busta, Pablo (ESP)

41 Kohlschreiber, Philipp (GER)

48 Struff, Jan-Lennard (GER)

50 Millman, John (AUS)

55 Munar, Jaume (ESP)

Alternates

61 Johnson, Steve (USA)

64 Humbert, Ugo (FRA)

65 Querrey, Sam (USA)

68 Seppi, Andreas

69 Sonego, Lorenzo

70 Jarry, Nicolas (CHI)

—-IN——–IN————

71 Nishioka, Yoshihito (JPN)

75 Jaziri, Malek (TUN)

76 Tomic, Bernard (AUS)

78 Gulbis, Ernests (LAT)

71 Nishioka, Yoshihito (JPN)

76 Rublev, Andrey (RUS)80 Gulbis, Ernests (LAT)86 Gunneswaran, Prajnesh (IND)90 Bublik, Alexander (KAZ)96 Gojowczyk, Peter (GER)99 Istomin, Denis (UZB)108 Lopez, Feliciano (ESP)109 Popyrin, Alexei (AUS)111 Stakhovsky, Sergiy (UKR)112 Schnur, Brayden (CAN)123 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)127 Bachinger, Matthias (GER)129 Barrere, Gregoire (FRA)

Alternates

139 Lacko, Lukas (SVK)

—-IN——–IN————

148 Caruso, Salvatore

150 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

155 Gerasimov, Egor (BLR)

161 Horansky, Filip (SVK)

162 Giron, Marcos (USA)

175 Brown, Dustin (GER)

176 Brands, Daniel (GER)

177 Molleker, Rudolf (GER)

186 Moriya, Hiroki (JPN)

‘s-Hertogenbosch, Netherlands ATP 250

Date: 6/10/2019 Original Cut Off: 63 Ranking Date: 4/29/2019

10 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

25 Goffin, David (BEL)

27 De Minaur, Alex (AUS)

31 Tiafoe, Frances (USA)

36 Verdasco, Fernando (ESP)

39 Gasquet, Richard (FRA)

40 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

42 Chardy, Jeremy (FRA)

43 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

45 Albot, Radu (MDA)

47 Garin, Cristian (CHI)

49 Dimitrov, Grigor (BUL)

51 Sousa, Joao (POR)

53 Ebden, Matthew (AUS)

54 Dzumhur, Damir (BIH)

56 Mannarino, Adrian (FRA)

57 McDonald, Mackenzie (USA)

58 Fritz, Taylor (USA)

63 Haase, Robin (NED)

Alternates

64 Humbert, Ugo (FRA)

65 Querrey, Sam (USA)

66 Thompson, Jordan (AUS)

68 Seppi, Andreas

—-IN——–IN————

69 Sonego, Lorenzo

70 Jarry, Nicolas (CHI)

71 Nishioka, Yoshihito (JPN)

75 Jaziri, Malek (TUN)

76 Tomic, Bernard (AUS)

78 Gulbis, Ernests (LAT)

61 Humbert, Ugo (FRA)

62 Querrey, Sam (USA)

66 Seppi, Andreas

69 Thompson, Jordan (AUS)

73 Sonego, Lorenzo

79 Kudla, Denis (USA)87 Sandgren, Tennys (USA)88 Klahn, Bradley (USA)89 Harris, Lloyd (RSA)95 Karlovic, Ivo (CRO)121 Jung, Jason (TPE)131 Bolt, Alex (AUS)133 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

Alternates

136 Paul, Tommy (USA)

139 Lacko, Lukas (SVK)

148 Caruso, Salvatore

150 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

155 Gerasimov, Egor (BLR)

—-IN——–IN————

161 Horansky, Filip (SVK)

162 Giron, Marcos (USA)

175 Brown, Dustin (GER)

176 Brands, Daniel (GER)

186 Moriya, Hiroki (JPN)