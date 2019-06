Roland Garros Juniores: Cinque azzurri al secondo turno

Secondo turno

(1) Lorenzo Musetti (ITA) c. Gauthier Onclin (BEL)

Matteo Arnaldi (ITA) c. Arthur Cazaux (FRA)

(12) Giulio Zeppieri (ITA) c. Taha Baadi (CAN)

Flavio Cobolli (ITA) c. Roman Andres Burruchaga (ARG)

Roland Garros Juniores – Grand Slam | terra – 1° Turno

Court 6 – Ore: 11:00

Francesco Passaro vs Filip Cristian Jianu



GS Roland Garros Francesco Passaro Francesco Passaro 3 1 Filip Cristian Jianu [15] Filip Cristian Jianu [15] 6 6 Vincitore: Filip Cristian Jianu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Francesco Passaro 1-5 → 1-6 Filip Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Francesco Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Filip Cristian Jianu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Francesco Passaro 0-15 0-30 15-40 1-1 → 1-2 Filip Cristian Jianu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Francesco Passaro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Filip Cristian Jianu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Francesco Passaro 15-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Filip Cristian Jianu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Francesco Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Filip Cristian Jianu 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Francesco Passaro 15-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Filip Cristian Jianu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Francesco Passaro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Filip Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Illya Beloborodko vs Giulio Zeppieri



GS Roland Garros Illya Beloborodko Illya Beloborodko 2 2 Giulio Zeppieri [12] Giulio Zeppieri [12] 6 6 Vincitore: Giulio Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Giulio Zeppieri 2-3 Illya Beloborodko 0-30 1-3 → 2-3 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Illya Beloborodko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Giulio Zeppieri 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Illya Beloborodko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli vs Tyler Zink



GS Roland Garros Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 6 Tyler Zink Tyler Zink 6 2 Vincitore: Flavio Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

Court 8 – Ore: 11:00 – 2° Incontro

Nicolas Alvarez varona vs Matteo Arnaldi



GS Roland Garros Nicolas Alvarez varona Nicolas Alvarez varona 6 6 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 2 6 Vincitore: Matteo Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Nicolas Alvarez varona 15-30 0-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-15 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 11:00 – 5° Incontro

Taisya Pachkaleva vs Federica Rossi



GS Roland Garros Taisya Pachkaleva • Taisya Pachkaleva 0 6 3 Federica Rossi Federica Rossi 0 3 0 Vincitore: Taisya Pachkaleva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Taisya Pachkaleva 3-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

Court 14 – Ore: 11:00

Julie Belgraver vs Melania Delai



GS Roland Garros Julie Belgraver Julie Belgraver 2 7 2 Melania Delai Melania Delai 6 5 6 Vincitore: Melania Delai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Julie Belgraver 30-40 0-1 Melania Delai 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Melania Delai 15-0 15-15 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Julie Belgraver 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Melania Delai 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Julie Belgraver 0-15 40-15 3-4 → 4-4 Melania Delai 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Julie Belgraver 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Melania Delai 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Melania Delai 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Julie Belgraver 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Melania Delai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Melania Delai 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Julie Belgraver 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Melania Delai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Melania Delai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Melania Delai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 11:00 – 4° Incontro

Lorenzo Musetti vs Timo Legout