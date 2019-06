Roland Garros Junior: Musetti affronta una wild card, Cobolli ritrova Zink

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del Roland Garros Juniores 2019. Sono ben cinque gli italiani ammessi di diritto nel main draw.

Lorenzo Musetti guiderà il seeding: il nativo di Massa Carrara, classe 2002, esordirà contro la wild card locale Timo Legout, classe 2002 e n.63 ITF, recente finalista in un torneo di Grado 2 in Austria. Debutto in terra parigina tutt’altro che semplice per Francesco Passaro, il quale dovrà affrontare l’ostico rumeno Filip Cristian Jianu, accreditato della quindicesima testa di serie; Flavio Cobolli, invece, ritrova Tyler Zink, con cui ha vinto ai quarti di finale del torneo G2 di Salsomaggiore Terme in tre set.

Sorteggio complicato per Matteo Arnaldi, che dovrà vedersela con lo spagnolo, classe 2001, Nicolas Alvarez Varona, ex numero 7 under 18 ed attuale n.19 delle classifiche internazionali. Oltre a Lorenzo Musetti, tra le teste di serie del torneo maschile c’è anche Giulio Zeppieri: il giocatore di Latina, accreditato della dodicesima testa di serie, affronterà all’esordio l’ucraino Illya Beloborodko.

PRIMO TURNO ITALIANI

Lorenzo Musetti (1,ITA) vs Timo Legout (WC,FRA)

Francesco Passaro (ITA) vs Filip Cristian Jianu (15,ROU)

Matteo Arnaldi (ITA) vs Nicolas Alvarez Varona (ESP)

Giulio Zeppieri (12,ITA) vs Illya Beloborodko (UKR)

Flavio Cobolli (ITA) vs Tyler Zink (USA)